Cały czas Emilewicz pozostaje w obozie Zjednoczonej Prawicy i na pewno te talenty zostaną wykorzystane - zaznaczył Szefernaker w Polsat News.

Reklama

Pytany, czy Emilewicz zachowa stanowisko wicepremiera, Szefernaker odpowiedział, że "z tego, co rozumie, odeszła ona z Porozumienia - Porozumienie deleguje do rządu kogo innego, wiele wskazuje na to, że będzie to Jarosław Gowin".

Wiceszef MSWiA powtórzył jednak, że "w Zjednoczonej Prawicy jest wiele miejsca dla wielu różnych osób, o różnych poglądach i talentach, i ten talent premier Emilewicz na pewno zostanie wykorzystany".

Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz niedawno poinformowała, że podjęła decyzję o opuszczeniu Porozumienia. Argumentowała to faktem, że w "bardzo poważnych kryzysach ostatnich miesięcy" była z liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem "po przeciwnych stronach sporu". Zapowiedziała, że po odejściu nadal będzie posłanką w klubie PiS.

W sobotę liderzy Zjednoczonej Prawicy: prezes PiS Jarosław Kaczyński, Porozumienia - Jarosław Gowin i Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro podpisali nową umowę koalicyjną. Według nieoficjalnych informacji PAP, w toku negocjacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy uzgodniono, że liczba ministerstw, obecnie jest ich 20, ma zostać zmniejszona do 14. Z dotychczasowych informacji dotyczących ustaleń koalicyjnych udzielanych przez polityków PiS wynika, że prezes PiS Jarosław Kaczyński miałby wejść do rządu jako wicepremier. Prezes PiS miałby kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej.

Cieszę się, bo wczorajszy dzień zamknął parę tematów, które były przez ostatni tydzień przez koalicjantów i w mediach poruszane, czyli kwestia przyspieszonych wyborów. Wiemy, że jest stabilna większość parlamentarna, koniec dyskusji na temat przyspieszonych wyborów, koniec dyskusji na temat tego, że nie ma większości - ocenił Szefernaker odnosząc się do podpisanej umowy.

Dodał, że "jeśli prezes Kaczyński wejdzie do rządu, to będzie dobra wiadomość dla Polski, będzie to też dobra wiadomość dla Zjednoczonej Prawicy, bo jest potrzebna ta stabilność na najbliższe trzy lata". Teraz Polacy oczekują od nas realizacji programu, wyjścia z kryzysu. Ten rząd bardzo dobrze wychodzi z kryzysu covidowego, chcemy kontynuacji tego i przez najbliższe trzy lata mamy zamiar to realizować - mówił Szefernaker.