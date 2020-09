Jak twierdzi "Onet", były minister zdrowia oraz kilku członków jego rodziny ma koronawirusa. Portal dodaje, że Łukasz Szumowski nie zakaził się na wczasach w Hiszpanii, bo testy po przyjeździe okazały się negatywne. Informacje "Onetu" Szumowski potwierdził dziennikarzom RMF FM. Dodał, że nie wie gdzie on i jego bliscy zakazili się covid-19.

Łukasz Szumowski był ministrem zdrowia w latach 2018-2020. Do dymisji podał się w sierpniu tego roku. Zapewniał, że o takim zamiarze informował wcześniej premiera oraz rząd, a dymisję przygotowywał od lutego, jednak nie doszło do niej ze względu na pandemię koronawirusa. Szumowski swoją decyzję motywował względami osobistymi i poinformował, że pozostaje w życiu publicznym jako poseł oraz zamierza wrócić do zawodu lekarza. Dzień wcześniej o tym, że odchodzi z resortu zdrowia, poinformował wiceminister Janusz Cieszyński. Jak napisał w mediach społecznościowych, decyzja ta była kilkukrotnie już odkładana, ale dzięki temu też dobrze przemyślana. Następcą Szumowskiego został Andrzej Niedzielski.