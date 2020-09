Kosiniak-Kamysz stwierdził na konferencji prasowej, że gdy było niewiele przypadków Covid-19 zamykane były sklepy, przedsiębiorstwa i obywatele mieli nie wychodzić z domu, a gdy obecnie jest 1,3 tys. przypadków dziennie i nakłada się na to fala epidemii grypy, nie robi się nic.

Żądamy od pana ministra zdrowia Adama Niedzielskiego "mapy drogowej", czyli pokazania w jaki sposób Polska w najbliższych tygodniach będzie reagować na rozwój epidemii Covid-19 oraz epidemii grypy i zwykłych przeziębień - oświadczył lider PSL.

Zaapelował do polityków PiS by przestali zajmować się sami sobą i "swoimi przystawkami, czy koalicjantami". Zajmijcie się tym, do czego dostaliście mandat. Rozpirzyliście polskie rolnictwo, polską gospodarkę swoją ustawą, która nie jest o ochronie zwierząt, tylko jest o zarznięciu polskiego rolnictwa - mówił lider PSL. Zarzucał rządzącym też, że nie przygotowali "polskiej szkoły na nowy rok szkolny i już mamy szkoły zamykane, czy na zdalnym nauczaniu".

Kosiniak-Kamysz wezwał rządzących, by już nie marnowali czasu i przed kulminacją sezonu grypowego przyjęli mapę drogową dla Polski w walce z koronawirusem, ale też w udzielaniu świadczeń medycznych, czyli leczeniu pacjentów na inne choroby".

Zdaniem posła PSL Krzysztofa Paszyka, "gdyby posłowie PiS nie zajmowali się dzisiaj samymi sobą, to doskonale wiedzieliby, że graniczy z cudem zakupienie dzisiaj szczepionki na grypę". W każdej aptece w Polsce jest ten problem, tworzą się wielkie i długie listy oczekujących bez gwarancji na to, że taką szczepionkę kiedykolwiek nabędą - zaznaczył poseł.

Jak dodał, "gdyby politycy PiS nie zajmowali się sobą, to wiedzieliby też, że dzisiaj rozpaczliwie lekarze pierwszego kontaktu pytają jak będziemy rozdzielać za chwilę tych chorych na grypę od chorych na Covid-19, bo z zapowiadanych testów na grypę wyszło wielkie nic".

Naprawdę czas się ogarnąć. Czas dzisiaj od tej wojenki na górze, od tej walki przy korycie o władzę, o wpływy, o pieniądze zejść na ziemię i zająć się sprawami Polaków - powiedział Paszyk.

Według danych przekazanych we wtorek przez resort zdrowia badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1 326 osób, wobec piątkowego rekordu 1 587. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 36 osób. Od 4 marca, czyli początku epidemii w Polsce, bilans zakażonych wzrósł do 89 962. Od tego czasu śmierć w wyniku choroby poniosło 2 483 zakażonych, wyzdrowiało 68 955 chorych.