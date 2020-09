Jarosław Gowin obejmie funkcję wicepremiera, pokieruje resortem rozwoju, pracy i technologii. Przemysław Czarnek będzie nowym ministrem edukacji i nauki, a Grzegorz Puda nowym ministrem rolnictwa i leśnictwa.

Premier przedstawiając nowy skład rządu poinformował, że jego członkiem będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przede wszystkim też w tym miejscu chcę podkreślić obecność w rządzie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera, który będzie z nami razem. Będzie na pewno bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu - podkreślił Morawiecki.

Według niego, dzięki temu, że prezes PiS dołączył do rządu "z całą pewnością też cała Zjednoczona Prawica będzie jeszcze lepiej pracować na rzecz naszego programu".

Nowa struktura rządu ma służyć lepszemu podejmowaniu decyzji, a zasadniczo uspójnieniu pewnych działań w ramach różnych resortów, które będą powiększone w wielu obszarach i w wielu miejscach. Ma służyć temu, żebyśmy znaleźli najlepszą, szybką odpowiedź na czasy, które charakteryzują się ogromnym, ogromnym wyzwaniem. Wyzwaniem, które niesie ze sobą pandemia, ale także proces wychodzenia z niej od strony gospodarczej - powiedział Morawiecki.

Te czasy to również wokół nas zmieniające się priorytety bardzo szybko i walka o obronę polskich wartości, europejskich wartości to rzecz, która dla nas ma ogromną wagę - powiedział szef rządu informując o nowym składzie Rady Ministrów.

Dlatego przy połączeniu strukturalnym (resortów) braliśmy pod uwagę również to, aby we właściwy sposób eksperci z różnych jednostek mogli jak najszybciej doprowadzać do końca swoje analizy, bo one stanowią podstawę tego procesu podejmowania decyzji - podkreślił premier.

Skład Rady Ministrów zaproponowany w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego; 14 ministerstw, czterech wicepremierów, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński; czterech ministrów bez teki.

1. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów

2. Jarosław Kaczyński – Wiceprezes Rady Ministrów

3. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

4. Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

5. Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

6. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki

7. Tadeusz Kościński - Minister Finansów i Funduszy

8. Michał Kurtyka - Klimatu i Środowiska

9. Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury

10. Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej

11. Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej

12. Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13. Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości

14. Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

15. Zbigniew Rau – Minister Spraw Zagranicznych

16. Adam Niedzielski – Minister Zdrowia

17. Michał Dworczyk – Minister-Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

18. Łukasz Schreiber – Minister-Członek Rady Ministrów

19. Konrad Szymański – Minister do spraw Unii Europejskiej

20. Michał Cieślak – Minister-Członek Rady Ministrów

21. Przedstawiciel Solidarnej Polski - Minister-Członek Rady Ministrów (nazwisko zostanie przedstawione w późniejszym terminie).