Żeście nie przedstawili tego, po co ten rząd zmieniacie. Jeśli nie wiecie po co ten rząd zmieniacie, to zmieniacie ten rząd po to, żeby po pierwsze wybory nie były przyspieszone, bo się boicie przegranej, po drugie musieliście się pokasować, potasować różnymi stołkami. W ramach tych stołków wybitnie jeden mi nie odpowiada. Chciałem powiedzieć o swoim ulubieńcu, panu ministrze Czarnku. Zrobię jeden cytat, krótki, nie martwcie się. „Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym”. To proszę państwa powiedział minister edukacji. Homofobiczny świr, który nasze dzieci w tej chwili będzie uczył co to jest kultura, co to jest historia, co to jest równość – mówił Włodzimierz Czarzasty w Sejmie.

Reklama