Patrzymy na Białoruś, na zrywy, kilkudziesięciotysięczne demonstracje, jak ludzie walczą o swoja godność, myślę z żalem, że Polacy się urządzili w wygodnym ciepełku, że to czy jedna, czy druga rzecz jest ograniczana, to nam nie przeszkadza. Wolność jest zabierana po kawałku, to jest przerażające - przecież tak było w III Rzeszy. Z drugiej strony - jesteśmy tak skrajnie podzieleni. I ten rów między obywatelkami i obywatelami będzie bardzo trudny do zasypania - mówiła prezydent Gdańska w wywiadzie dla programu drugiego niemieckiego radia - pisze gazeta.pl. Aleksandra Dulkiewicz dodała też, że tworzona jest alternatywna historia Polski, która ma pokazać, że wszystko, co nie zostało stworzone przez Prawo i Sprawiedliwość, jest nieprawdziwe albo pokazuje nieprawdziwą historię, albo inaczej rozkłada akcenty. Powiedziała także, że jej mama płacze, patrząc na to co się dzieje w kraju i mówi, że obecnie jest gorzej niż za komuny.

Wywiad wywołał polityczną burzę. Nie wiem dlaczego pani prezydent tak czuje się w Polsce. To jest jednak zwykłe kłamstwo powielana przez panią Dulkiewicz. Jak się pani prezydent źle czuje w naszych kraju, to zachęcam do emigracji - mówił w Radiu Gdańsk poseł PiS, Kacper Płażyński. Z kolei rzecznik Dulkiewicz, Daniel Stenzel, tłumaczył, że pani prezydent odnosiła się do mechanizmów działania obecnej władzy w Polsce i dzisiejszej telewizji publicznej. Myślę, że miliony Polaków mają podobne odczucia - dodał.

Wywiad skomentowała w końcu sama prezydent. Z cytatu słów mojej własnej mamy jestem bardzo dumna. Moja mama, kiedy było ciężko, była członkiem opozycji przedsierpniowej. Była odważną kobietą i dała tamę złu. Teraz mogę się inspirować jej postawą - powiedziała w Radiu Gdańsk.