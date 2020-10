W środę w Polsat News wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) ocenił, że jeśli senatorowie PO nie zagłosują za poprawkami PSL do noweli ustawy o ochronie zwierząt, wśród których trzy są fundamentalne, to ich obecność w większości senackiej może być zakończona. Jeżeli te trzy nasze poprawki będą przez parlamentarzystów PiS i PO odrzucone, ja osobiście będę rekomendował, aby zakończyć obecność senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego w większości senackiej - oświadczył wicemarszałek Sejmu.

Libicki podkreślił w rozmowie z PAP, że senatorowie PSL od roku są lojalnym członkiem większości senackiej. I chcemy pozostać takim lojalnym członkiem tej większości w Senacie. Ale też nie ukrywamy, że ustawa o ochronie zwierząt jest dla nas, jako dla polityków PSL i dla naszych wyborców, kwestią absolutnie kluczową i fundamentalną - dodał senator.

Zaznaczył, że jego ugrupowanie przedstawiło trzy poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Uważamy, że te poprawki będą dla nas najistotniejsze w tym procesie legislacyjnym - dodał. Jeżeli jest tak, że my od roku jesteśmy lojalnym członkiem większości senackiej i nie ma z nami żadnych kłopotów, to oczekujemy, że w kwestii tej najważniejszej dla nas ustawy i przy najważniejszych dla nas poprawkach, wszystkie pozostałe elementy tej koalicji senackiej wykażą się wobec nas najdalej idącą solidarnością i lojalnością - podkreślił Libicki.

Na pytanie, co w sytuacji, jeżeli senatorowie większości senackiej nie okażą się lojalni senator PSL odparł: Jeżeli się nie okażą, to oczywiście staniemy przed różnymi głosowaniami, w których możemy głosować różnie. Dopytywany, czy jeżeli senatorowie większości senackiej nie poprą poprawek PSL będzie oznaczać to zakończenie porozumienia opozycji w Senacie, Libicki odpowiedział: Będzie to oznaczać, że nasze porozumienie w Senacie będzie zagrożone i stanie pod znakiem zapytania.

Nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych, zajmują się obecnie senackie komisje. Senat ma 13 października rozpatrywać zgłoszone podczas prac w komisjach poprawki.

W głosowaniu w Sejmie posłowie PSL opowiedzieli się przeciw uchwalaniu nowelizacji, a później zapowiedzieli zgłoszenie w Senacie poprawek do niej. Większość w Senacie, którą tworzą przedstawiciele opozycji, liczy obecnie 52 senatorów, wśród których jest 3 senatorów KP-PSL.