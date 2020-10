Informację o wystosowanym przez ministra zaproszeniu na spotkanie potwierdził PAP poseł Szczerba.

Od ponad trzech miesięcy prowadzimy kontrolę poselską dotyczącą zakupów związanych z COVID w Ministerstwie Zdrowia. Kontrola potwierdziła szereg nieprawidłowości, polegających na niegospodarnych, niecelowych i nieoszczędnych decyzjach. Cieszymy się, że nowy minister zdrowia jest gotowy skorzystać z naszej wiedzy, by w przyszłości się one nie powtórzyły - powiedział PAP Szczerba. Dialog jest podstawą do budowania zaufania, a zdrowie powinno być priorytetem państwa i może być obszarem współpracy ponad podziałami - dodał.

W piątek posłowie mają też kontynuować kontrolę w resorcie zdrowia, w zakresie rozliczania umowy na zakup respiratorów, testów antygenowych oraz przygotowań na pandemię w zakresie zabezpieczenia szczepionek na grypę.

W połowie czerwca Joński i Szczerba złożyli w prokuraturze zawiadomienie o możliwości narażenia przez ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego Skarbu Państwa na straty w związku z zakupem respiratorów. To efekt kontroli poselskiej w MZ, którą podjęli po ujawnieniu kontrowersji związanych z zakupem sprzętu medycznego przez resort w trakcie epidemii koronawirusa. Do Polski trafiło 200 respiratorów z przedpłaconych w połowie kwietnia – 1241 sztuk. Posłowie twierdzą, że na koncie resortu brakuje 70 mln zł z przedpłaty, która powinna być zwrócona od czterech miesięcy.

Na początku września posłowie KO uzupełnili swoje zawiadomienie, ponieważ 200 dostarczonych respiratorów było niekompletnych, brakowało kart gwarancyjnych. Szczerba pytał wówczas dlaczego Ministerstwo Zdrowia, którym - jak zaznaczył - kierowali wtedy minister Łukasz Szumowski i wiceminister Janusz Cieszyński "nie skorzystało z prawa odmowy odbioru sprzętu niekompletnego, który nie posiadał niezbędnej dokumentacji z nim związanej".

Adam Niedzielski jest ministrem zdrowia od 26 sierpnia br. Zastąpił Łukasza Szumowskiego, który podał się do dymisji.