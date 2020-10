Dzisiaj rozpoczynamy największy w ciągu ostatnich 5 lat system kontroli poselskich, który ma doprowadzić do tego, żeby państwo poznali prawdę o działalności poszczególnych resortów - oświadczył Tomczyk podczas konfederacji prasowej w Sejmie, w której uczestniczyli parlamentarzyści KO.

Reklama

Wiemy, że są tak naprawdę dwa spoiwa, które łączą ten rząd. To wcale nie jest program, to wcale nie jest jakaś idea, która łączy tych ludzi - podkreślił Tomczyk.

To z jednej strony jest próba zachowania bezkarności wobec tych wszystkich afer, które się dzieją, a drugie spoiwo, to są niestety spółki Skarbu Państwa, a raczej posady w spółkach Skarbu Państwa i to, żeby kuzyni, mamy, żony, i wszystkie osoby, które związane są z partiami politycznymi Zjednoczonej Prawicy mogły w tych spółkach Skarbu Państwa pracować - oświadczył.

Tomczyk dodał, że posłowie KO czekają także na sygnały od obywateli; zapewnił, że żadnego nie zlekceważą. Dzisiaj ruszamy z systemem kontroli parlamentarnych, następne kontrole w przyszłym tygodniu. Do pracy - powiedział.