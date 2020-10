W związku z tym procedura wyboru RPO zostanie przeprowadzona ponownie. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki ustalił termin na składanie wniosków z kandydaturami do 27 października br.

Za wyborem Rudzińskiej-Bluszcz na RPO zagłosowało 201 posłów, 237 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. Jej kandydaturę zgłosiły kluby opozycyjne, a poparcie dla niej wyraziło ponad 1 tys. organizacji społecznych. Rudzińska-Bluszcz, obecnie główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w biurze RPO, była jedyna kandydatką ubiegającą się o stanowisko rzecznika.

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła 9 września, ale - zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję, do czasu powołania swego następcy. Kandydatury na następcę Bodnara posłowie mogli zgłaszać do 10 sierpnia. Sejmowe komisje negatywnie zaopiniowały kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz.