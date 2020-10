O terminie tym poinformowała we wtorek podczas rozprawy prezes TK Julia Przyłębska. We wtorek Trybunał kontynuował w pełnym składzie badanie przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Była to już trzecia rozprawa w tej sprawie. Uczestnicy tego postępowania - przedstawiciele Sejmu i Prokuratora Generalnego - w stanowiskach końcowych zgodnie wnieśli o uznanie zaskarżonych przepisów za zgodne z konstytucją.

Zgodnie z tzw. ustawą dezubekizacyjną, czyli nowelizacją przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb, która zaczęła obowiązywać w październiku 2017 r., emerytury i renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie mogą być wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS. W konsekwencji obniżono renty i emerytury prawie 39 tys. byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL.