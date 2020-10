Gdy nie ma się pomysłu na najważniejsze wyzwania stojące przed Polską - demografia, ochrona zdrowia, polityka senioralna, deficyt budżetowy, rynek pracy czy polityka klimatyczna - pozostaje zajmowanie się personaliami. To nie jest (rekonstrukcja), to zbójecki podział łupów - napisał szef Platformy Obywatelskiej na Twitterze.

Reklama

Nie wierzymy, że to będzie rząd dobry i skuteczny, będziemy go rozliczać i apelujemy, by wziął się wreszcie do roboty - mówili z kolei na konferencji posłowie Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka i Sławomir Nitras.

Obejrzeliśmy swoisty hołd lenny prezydenta RP w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego i rządu - mówiła Nowacka. Miał on być prezydentem wszystkich Polaków, a nie jednego prezesa - dodała. Zwracała uwagę, że w wyniku rekonstrukcji powstały ministerstwa o niejasnych kompetencjach, a "część działów została przydzielona danym ministrom na siłę".

Sławomir Nitras zwracał uwagę, że uczestnicy uroczystości byli z siebie bardzo zadowoleni, tymczasem codziennie polska służba zdrowia jest na granicy wytrzymałości, mamy też rekord śmiertelności z powodu koronawirusa. Panowie, może wreszcie weźcie się do roboty. Bo ogrom zadań, który czeka, związany z pandemią, z edukacją, z problemem budżetu i deficytu jest przed wami ogromny - apelował Nitras. Może czas skończyć z dobrym samopoczuciem, a zmierzyć się z realnymi problemami - dodał.

Prezydent Andrzej Duda powołał nowych ministrów rządu Mateusza Morawieckiego, z wyjątkiem zakażonego koronawirusem Przemysława Czarnka, który ma być ministrem edukacji i nauki.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odebrał nominację na stanowisko wicepremiera. Oprócz niego w rządzie jest trzech wicepremierów. Na dotychczasowym stanowisku pozostał Jacek Sasin, który będzie kontynuował pracę jako wicepremier i minister aktywów państwowych. Na wicepremiera oraz szefa nowego resortu - Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - powołany został Piotr Gliński. Jarosław Gowin odebrał natomiast nominację na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.