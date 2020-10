Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział, że wystąpi z wnioskami o ukarania posłów Konfederacji za złamanie ustaleń Prezydium Sejmu dotyczących obowiązku noszenia maseczek na sali plenarnej oraz ustaleń ws. limitu osób podczas posiedzenia. Protestują przeciwko temu posłowie Konfederacji.

To niezbyt odpowiedzialne w tym momencie. Mamy dość szybki wzrost zachorowań i jednym z miejsc, gdzie to następuje, jest Warszawa. Jeśli decydujemy się na przyjęcie środków zapobiegawczych, to odpowiedzialność za innych powinna nas skłonić do tego, żeby się podporządkować - stwierdził Adrian Zandberg pytany o zachowanie posłów.

Jak dodał, "posłowie Konfederacji usłyszeli wielokrotnie, że ich zachowanie jest nieodpowiedzialne, a mimo wszystko postanowili się tak zachować".

To pajacowanie, co wyczyniają ostatnio posłowie Konfederacji w tej sprawie. Żeby pajacowali na własny rachunek i było to tylko ośmieszaniem się tego czy innego posła, to pół biedy, ale są osoby starsze i chore, i to brak myślenia o nich. Myślę, że dobrze, żeby to się zmieniło - podkreślił poseł Lewicy.