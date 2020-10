- Dzisiaj słowa klucze to spokój, odpowiedzialność, odpowiedzialne podejście, zmniejszenie ryzyka emisji (COVID-19 - PAP). Dzisiaj ryzyko emisji zmniejszamy poprzez używanie maseczki i dystans. Bardzo do tego nie tylko zachęcamy, ale przypominamy o tym obowiązku na terytorium całego kraju - zaznaczył premier.

Reklama

Mateusz Morawiecki mówił, że w tej chwili cała Europa "to nie tylko strefa żółta, ale w wielu krajach strefa czerwona". Przypomniał, że np. kraje ościenne wprowadzają stan nadzwyczajny - Czechy, Słowacja. - Mamy do czynienia z daleko idącymi restrykcjami. W Paryżu - częściowy lockdown, Madryt - zamknięty w wielu dziedzinach gospodarczych - podkreślił.

Dodał, że nasze podejście do epidemii musi sprawić, że uda nam się spowolnić rozwój nowych zakażeń na terenie całego kraju. - Tylko w ten sposób unikniemy tego co najgorsze w gospodarce, czyli lockdownu. Nie chcemy do tego doprowadzić. I jednocześnie najgorsze w służbie zdrowia, to co obserwowaliśmy w większości UE, czyli niedostępność służby zdrowia dla pacjentów - powiedział.

Premier zaznaczył, że w tej chwili jesteśmy "kilka kroków przed brakiem respiratorów", ale rząd podejmie działania, by zapewnić dostępność do infrastruktury szpitalnej potrzebującym pacjentom.