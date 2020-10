Szef rządu podczas sobotniej konferencji prasowej po zakończeniu Rządowego Zespołu Kryzysowego podkreślał wagę współpracy i spójności działań w walce z epidemią koronawirusa. "Zapraszam już dzisiaj na początku tygodnia opozycję na spotkanie. Dochodziło już do kilku takich spotkań wiosną tego roku, które na pewno były dobre i dzisiaj także zapraszam opozycję, żeby przedyskutować pomysły, wątpliwości. Chcemy być jedną drużyną" - mówił Morawiecki.

Szef KPRM Michał Dworczyk pytany przez PAP o szczegóły tego spotkania powiedział, że premier zaprasza przedstawicieli opozycji na wtorek na telekonferencję o godz. 14.30. Jej celem będzie omówienie sytuacji związanej z Covid-19 - mówił. Wcześniej, na godzinę 8.30 pan premier zaprosi na telekonferencję prezydentów największych miast w Polsce - zapowiedział Dworczyk przypominając, że podobne konsultacje miały miejsce wiosną tego roku. Minister zaznaczył, że oficjalne zaproszenia kancelaria wyśle w poniedziałek rano.

PAP ustaliła w sobotę, że na pewno z zaproszenia opozycji do udziału we wtorkowej telekonferencji skorzystają przedstawiciele Lewicy, PSL, i Konfederacji. Natomiast szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk stwierdził, że jak pojawi się zaproszenie, to pojawi się komentarz. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział PAP, że jeżeli takie oficjalne zaproszenie od premiera będzie, to jego ugrupowanie jest gotowe i otwarte do rozmów.

Przedstawimy swoje propozycje, o których w sobotę mówiliśmy na konferencji prasowej, czyli szybkie procedowanie ustawy o konieczności obowiązkowego noszenia maseczek w miejscach publicznych, wsparcie dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w strefach żółtych i czerwonych, ustawa o świadczeniu kryzysowym oraz projekt o wsparciu dla szpitali i służby zdrowia - powiedział Gawkowski. Jak dodał, liczymy również, że zwołane zostanie także nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w tej sprawie.

Wiceprezes PSL, poseł Dariusz Klimczak zapewnił, że przedstawiciele Stronnictwa na pewno wezmą udział w dyskusji zaproponowanej przez szefa rządu. Podkreślił, że taka rozmowa powinna odbyć się w momencie, kiedy liczba potwierdzonych zakażeń przekroczyła tysiąc osób dziennie. Uważam, że to bardzo dobry pomysł, ale spóźniony - dodał wiceprezes PSL.

Bezpieczeństwo obywateli to nasza wspólna sprawa i racja stanu. Tak, jak zawsze braliśmy udział we wszelkich spotkaniach, czy u pana prezydenta czy u pana premiera, tak samo przedstawiciele naszego klubu stawią się na tym spotkaniu - zapewnił Klimczak. Według niego ważne jest, by strategia, która zostanie wypracowana w jego trakcie oddawała przemyślenia wszystkich stron sceny politycznej, bo wszyscy Polacy będą musieli się do niej zastosować. Zapewnił, że PSL stawi się na rozmowie "przygotowane", z własnymi propozycjami.

Przedstawiciele Konfederacji z zasady zawsze pozytywnie odpowiadają na tego typu zaproszenia. Nawet, gdy zdajemy sobie sprawę, że celem takich spotkań jest przykrycie nieudolności rządzących i rozmycie odpowiedzialności - stwierdził szef koła Konfederacja Jakub Kulesza.

Premier podczas sobotniej konferencji podkreślił, że cele strategiczne rządu na najbliższe tygodnie i miesiące to wsparcie systemu ochrony zdrowia, ochrona życia obywateli, szczególnie osób starszych oraz utrzymanie gospodarki w możliwie nienaruszonym stanie.