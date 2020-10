Podczas negocjacji umowy koalicyjnej uzgodniliśmy, że takie spotkania będą się odbywały cyklicznie co tydzień lub co dwa tygodnie - powiedział PAP polityk Zjednoczonej Prawicy.

Jak dodał, poniedziałkowe spotkanie będzie miało charakter techniczny.

Nie spodziewam się przełomowych decyzji, chodzi o ustalenie kwestii technicznych, jeśli chodzi o współpracę w ramach ZP. Może się pojawić kwestia ofensywy programowej, harmonogramu składania zapowiadanych przez nas projektów - mówił polityk ZP.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki w poniedziałkowej rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że wśród tematów znajdą się także te pośrednio związane z rekonstrukcją rządu.

"Zobaczymy, co po rekonstrukcji rządu, ale pozostaje jeszcze wiele kwestii do omówienia, wiceministrów i tak dalej, więc to dziś się będzie działo" - zapowiedział Terlecki.

Rada Koalicji to ciało składające się z liderów partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy - prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry oraz lidera Porozumienia Jarosława Gowina, a także 2-3 przedstawicieli tych partii.