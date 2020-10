Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "GPC" zagroził wetem unijnych wieloletnich ram finansowych oraz Funduszu Odbudowy. Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski. Weto. Non possumus. I tak będziemy działać wobec każdego, kto będzie stosował wobec nas jakieś wymuszenia - powiedział wicepremier.

Suski pytany w TVP Info, czy jest to twarda zapowiedź weta, czy ewentualnie wymiana zdań za pośrednictwem mediów, dopowiedział, że "to z pewnością wymiana zdań". Tak, jak mamy negocjacje gabinetowe, tak mamy również negocjacje medialne - wskazał.

Wyjaśnił, że "jeżeli ze strony różnych polityków płyną oficjalnie (...) połajanki w stosunku do Polski, to my też oficjalnie bronimy swojego dobrego imienia i suwerenności, mówiąc, że jeżeli będzie tak w stosunku do Polski, to Polska skorzysta z mechanizmów, jakie dają nam traktaty i będzie pewne rzeczy wetować".

Nie może być tak, że ktoś nam wchodzi na głowę bezkarnie - oświadczył Suski.