Projekt ma nosić tytuł "Polska na TAK!". Został przygotowany wspólnie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - będzie obejmował sferę edukacyjną, kulturę, sztukę, sektor organizacji pozarządowych, działania związana z rodziną. Będzie też powiązany z promocją Polski i polskiej kultury.

Jak podaje wpolityce.pl ma to być odpowiedź na ideologiczną ofensywę lewicy.

Szczegóły to m. in. zapowiedź zwiększenia roli historii w programie nauczania, zwłaszcza w szkołach średnich, także na egzaminie maturalnym. Szkoły mają także uzyskać dostęp do łatwych grantów na inicjatywy patriotyczne. Wspierane ma być harcerstwo.

Jedną z inicjatyw jest także zapowiedź ustawienia masztu z flagą narodową przed każdą szkołą w Polsce.

Projekt ten to także działania prorodzinne, działania w sferze restytucji dzieł sztuki, które Polska utraciła w czasie II wojny światowej i wsparcie dla niezależnych twórców kultury.

W sieci pojawiają się już krytyczne komentarze dotyczące tego projektu.