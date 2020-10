Znany adwokat, kiedyś wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a obecnie krytyk działań Prawa i Sprawiedliwości został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze sprawą z lat 2010-2014. Śledczy podejrzewają, że działał w grupie, która doprowadziła do wyprowadzenia ponad 90 mln zł ze spółki developerskiej.

Reklama

Sikorski napisał na Twitterze, że Giertych głośny "krytyk rządu Kaczyńskiego", osobisty adwokat byłego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska i innych prominentnych opozycjonistów został aresztowany w związku z transakcją biznesową jego klienta sprzed wielu lat.

"Aresztowano go dzień przed przedstawieniem w sądzie dowodów, które miały świadczyć o współudziale rządu PiS w wielkim skandalu finansowym" - zaznaczył były szef MSZ.

Giertych informował, że zatrzymano go w przeddzień sprawy aresztowej właściciela Idea Banku Leszka Czarneckiego. To właśnie ten biznesmen nagrał ówczesnego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego, który miał mu proponować łapówkę za życzliwość KNF w planach restrukturyzacji banków.

Sikorski napisał, że służby, które zatrzymały Giertycha, zostały zdemaskowane jako działające polityczne. Wskazał w tym kontekście na skazanie byłego szefa CBA Mariusza Kańskiego, "podrzucanie dowodów", "fabrykowanie przestępstw i nadużywanie władzy". Zarzucił CBA, że przeszukując dom Giertycha przejmuje akta jego klientów z opozycji.

"Podczas przeszukiwania domu pan Giertych stracił przytomność i został zabrany karetką do szpitala. Gdy PiS rządził w latach 2005-2007, podczas przeszukania zginęła opozycyjna polityk fałszywie oskarżony o korupcję, była minister Barbara Blida" - napisał Sikorski.

Do sprawy odniósł się na Twitterze rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, który zarzucił Sikorskiemu, że wprowadza w błąd czytelników. "Pan Roman G. został zatrzymany, nie aresztowany. Jest podejrzany o udział w grupie, która spowodowała szkodę na spółce giełdowej o wartości 90 mln zł" - wskazał Żaryn.

"W Polsce wszyscy są równi wobec prawa. Pan Roman G. również. To postępowanie ma charakter ściśle kryminalny i opiera się o silne dowody. Próbuje pan upolitycznić te dochodzenie. Używa pan swoich wpływów do szerzenia fałszywych opinii i oczerniania Polski" - dodał na Twitterze.

Czynię Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę osobiście odpowiedzialnymi za zdrowie i życie mecenasa Romana Giertycha. To oni wprowadzili tę modę na pokazówki, w której niewinnych ludzi zakuwa się w kajdanki, i to oni doprowadzili za poprzednich swoich rządów do śmierci Barbary Blidy. Dzisiaj decydując o tym zatrzymaniu, w taki pokazowy sposób, odpowiadają za życie i zdrowie Romana Giertycha – powiedział w „Faktach po Faktach” Radosław Sikorski, europoseł z PO.

To przykrywa skandaliczne nieprzygotowanie rządu na drugą falę pandemii. Zastrasza adwokatów, po prokuratorach i sędziach oraz resztę społeczeństwa, i mają nadzieję znaleźć coś na opozycję w materiałach, które powinny być chronione przywilejem adwokackim, w mieszkaniu i kancelarii. Dlatego się na to odważyli, z poważnymi konsekwencjami dla Romana Giertycha. Całym sercem jestem z nim i jego rodziną. Uprzedzam, że nie daruję jeżeli mu się coś stanie – powiedział Sikorski w TVN24.

Wśród zatrzymanych w tej sprawie, poza Giertychem, jest też biznesmen Ryszard K. Po doprowadzeniu do prokuratury zatrzymani mają usłyszeć zarzuty przywłaszczenia środków spółki i wyrządzenia jej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Zarzucanych czynów mieli dopuścić się w latach 2010-2014.