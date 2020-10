Poseł Mularczyk (PiS) został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady we wtorek. Został on drugim wiceprzewodniczącym KRS obok sędziego Wiesława Johanna. Na stanowisko to kandydował również sędzia Paweł Styrna, który uzyskał w głosowaniu o jeden głos mniej od parlamentarzysty.

Reklama

Przewodniczący KRS Leszek Mazur w rozmowie z PAP zaznaczył, że - jak stwierdził już poprzednio - przyjmuje ten wybór z rezerwą. Natomiast wszystko pokaże czas. Dopiero praktyka wykonywania tej funkcji przez posła pozwoli na formułowanie ocen - dodał.

Jego zdaniem wybór posła Arkadiusza Mularczyka "to znak zmieniających się czasów związany z tym, jak Rada została ukształtowana". Zostaliśmy wybrani w części sędziowskiej przez Sejm, co było podstawą zarzutów o upolitycznienie. W pewien sposób wystawia nas to na ponowienie tych zarzutów - powiedział przewodniczący Mazur.

Szef KRS zwrócił przy tym uwagę, że kontrkandydat Mularczyka, sędzia Paweł Styrna jest osobą ze znacznie większym stażem w KRS.

Mularczyk został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady w miejsce sędziego Dariusza Drajewicza, który w lutym zrezygnował z tej funkcji. Za kandydaturą Mularczyka zagłosowało 12 członków KRS, 7 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady kandydował również sędzia Paweł Styrna, który uzyskał 11 głosów.

Wybór posła Mularczyka na wiceprzewodniczącego KRS był krytykowany przez niektórych polityków opozycji i część środowiska prawniczego. Czynny Polityk PiS - Arkadiusz Mularczyk - został właśnie wiceszefem Krajowej Rady Sądownictwa. Po raz pierwszy w historii tę funkcję powierzono politykowi, a nie sędziemu!!! Czy trzeba więcej dowodów na postępującej upolitycznienie sądownictwa? - napisała na Twitterze posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Do głównych zadań wiceszefa KRS należy zastępowanie przewodniczącego podczas posiedzeń Rady, przewodniczenie obradom Rady. Wiceprzewodniczący obejmuje także część zadań dotyczących stałego nadzoru nad pracami KRS.