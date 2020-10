"Szanowny Panie Jerzy, gratuluję kolejnej zbiórki publicznej i zakupu urządzeń ratujących życie. Z perspektywy organizacji pożytku publicznego jest to sukces, który przekłada się na sytuację pacjentów. Cieszę się, ze w Polsce istnieją i rozwiją się stowarzyszenia i fundacje, którym bliskie jest zdrowie Polaków. Muszę jednocześnie zwrócić uwagę, że Państwo Polskie, dzięki rządom PiS, w 2020 r. przeznacza na system ochrony zdrowia 109 MILIARDÓW złotych (dla przypomnienia w 2015 r. w czasie istnienia kolacji PO-PSL było to 79.8 MLD). Warto, żeby Pan, jako osoba, która dba o kwestie zdrowotne, też to dostrzegał i w ramach uczciwości uwzględniał w swoim przekazie" – napisał Jacek Sasin na Facebooku.

"Muszę też stanowczo sprostować Pana wypowiedź w zakresie moich ostatnich stanowisk medialnych. Powtarzam, że mam ogromny szacunek do lekarzy będących na froncie walki z COVID-19. Doceniam ich ogromne wysiłki. Lekarzy, pielęgniarzy, sanitariuszy, ratowników medycznych, całej kadry medycznej. Poniżej znajdzie pan kilka przykładów. Niemniej, moim obowiązkiem jest równoczesne wskazywanie na sytuacje negatywne, które jako wicepremier, dostrzegam" - stwierdził wicepremier.

Jurek Owsiak pisze do Jacka Sasina

"Drogi Panie Sasin, Właśnie skończyliśmy 55. Konkurs Ofert https://www.wosp.org.pl/live/55konkursofert. Kupiliśmy 49 urządzeń za 27 mln PLN. Mega sprzęt na oddziały neurochirurgii dziecięcej w całej Polsce. W tym dwa zestawy zaawansowanych urządzeń do diagnostyki i leczenia neurochirurgicznego padaczki u dzieci (Warszawa, Szczecin). Takich urządzeń do tej pory w Polsce jeszcze nie było, a w Europie można je policzyć na palcach jednej ręki. Kupiliśmy je dla szpitali, w których lekarze i personel medyczny będzie ratował zdrowie i życie dzieci, dla lekarzy, o których pan powiedział, że nie są chętni do wykonywania swojej pracy, o których ma Pan tak obraźliwe zdanie, a którzy zwłaszcza teraz pracują w szpitalach ponad miarę. Nie tylko oni, ale także ratownicy medyczni, którzy padają ze zmęczenia i którym Pan i Pana koleżanki i koledzy nie zaproponowaliście logicznego ekwiwalentu pieniężnego za ich nieprawdopodobnie ciężką i obciążającą psychicznie pracę. Nie znalazł Pan dobrych słów dla lekarzy, którzy pracują w systemie, który od marca nie może się skutecznie przygotować do walki z pandemią i stąd niektóre szpitale są przeciążone, a w niektórych nie ma tego problemu. I za to chce Pan winić personel i lekarzy?" - napisał na Facebooku szef WOŚP.

" My mamy zupełnie inne podejście - niezmienne od 29 lat. To właśnie dla nich po raz 55-ty dzisiaj kupiliśmy 49 urządzeń za 26 mln PLN a tydzień temu za te same pieniądze z 28. Finału w Centrum Zdrowia Dziecka przez 10 godzin negocjowaliśmy zakup PET-CT do diagnozowania dzieci z problemami onkologicznymi. To kolejne wyjątkowe urządzenie (za 15 890 000 PLN https://www.wosp.org.pl/.../sprzet-od-wosp-za-16-mln-pln...), które pomoże diagnozować wszystkie dzieci w Polsce. Tylko czy system zagwarantuje finansowanie tych wszystkich badań? Niech Pan, Panie Sasin, w tym pomoże i niech Pan choć raz będzie skuteczny. Jeżeli Pan tego nie może i nie chce powiedzieć, to ja za Pana powiem - wszyscy Polscy lekarze, cały personel medyczny, ratownicy medyczni, wolontariusze, ludzie, którzy walczą z koronawirusem: WIELKIE DZIĘKI dla Was! Cieszymy się, że naszymi supernowoczesnymi sprzętami wspieramy najwyższe standardy polskiej służby zdrowia traktując te zakupy jako wzmocnienie polskiej służby zdrowia, która ma w obowiązku swoich działań nie tylko koronawirusa. Lekarzom, personelowi medycznemu, ratownikom medycznym po trzykroć DZIĘKUJEMY!" - dodał Owsiak.