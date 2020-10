Hanna Machińska, zastępczyni RPO, tłumaczyła w rozmowie z TVN24, że z Romanem Giertychem spotkała się dwa razy - pierwszy raz w obecności agentów CBA. Dopiero za drugim razem, po tym, jak wytłumaczyła prokuratorowi, że pozwala na to ustawa o Rzeczniku Praw Obywatela, pozwolono jej spotkać się z prawnikiem w cztery oczy. Jej zdaniem, przesłuchanie i przedstawienie zarzutów nie powinno się odbyć, bo Giertych jest w bardzo ciężkim stanie. W ogóle mnie nie poznał za pierwszym razem - stwierdziła. Powiedział, że zdarzyła mu się sytuacja niesłychana, że nigdy w życiu nie zemdlał, że znalazł się w łazience w mieszkaniu razem z agentem i następnie, cytuję: on coś zrobił, straciłem przytomność i nie wiem co się dalej stało. Obudziłem się dopiero w szpitalu - dodała

Jak z kolei tłumaczy adwokat Giertycha, Jakub Wende. biegli nie widzieli pacjenta na oczy, a diagnostyka dopiero jest w trakcie. Jak więc można dziś powiedzieć cokolwiek pewnego o jego stanie zdrowia? - pytał. Dodał też, że Roman Giertych co trochę w ciągu dnia tracił świadomość i nie jest stanie wziąć udziału w przesłuchaniu ani w przedstawieniu zarzutów.

Wende napisał też w sieci, że dostał pogróżki z nieznanego numeru, gdy był w szpitalu. "Właśnie zadzwonił do mnie telefon. Numer Cypryjski. Usłyszałem - „Wende ty s......u chcesz wisieć na drzewie?”" - czytamy na Twitterze.

Mecenasowi Wende wtóruje Jacek Dubois. "Odbyło się przesłuchanie Romana Giertycha podejrzany w tym czasie jak informuje jego obrońca był nieświadomy. Prokurator odczytała zarzut podejrzanemu on wtedy podłączony do aparatury medycznej spał. Zapewne prawo do obrony zostało zrealizowane bo bronił się we śnie. Miłego dnia" - napisał.

Roman Giertych zatrzymany w czwartek przez agentów CBA zemdlał podczas przeszukania jego willi w Józefowie. Po tym, jak zasłabł, został wyniesiony nieprzytomny z domu do karetki na noszach. Trafił najpierw do szpitala w Otwocku, a późnym wieczorem został przewieziony do szpitala w Warszawie.