Poseł Konfederacji Grzegorz Braun był gościem w programie "Minęła 20" TVP Info. Polityk przez cały czas trzymał w ręku książkę "Fałszywa pandemia". Takie zachowanie nie spodobało się prowadzącemu program Adrianowi Klarenbachowi, który zarzucał Braunowi "lokowanie produktu".

Ostatni raz pana proszę, aby odłożył pan książkę, bo to jest program publicystyczny, a nie program śniadaniowy ani kawka wieczorna. Nie lokujemy produktów w tym programie. (...) Za takie rzeczy się generalnie płaci. Uprzedzam, że jeśli pan nie posłucha mojej prośby, to zostanie nam tylko fonia, a obrazek w pamięci widzów - mówił do polityka Konfederacji dziennikarz TVP Info.

Braun pozostawał bierny na prośby Klarenbacha, przez co zdjęto z anteny obraz z politykiem.

Pan poseł Grzegorz Braun nie skorzystał z możliwości pozostania razem z nami. Prosiłem kilkakrotnie, aby zaprzestał lokowania produktu, czyli książki - mówił Klarenbach.

"Niezły show z product placement. Był, bo już się skończył #Forum" - napisał na Twitterze dziennikarz Krzysztof Ziemiec.