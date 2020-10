Dworczyk był pytany w poniedziałek w TVN24, czy rząd rozważa wprowadzenie ponownego lockdownu. Dzisiaj trudno jest wypowiadać się jednoznacznie dlatego, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna; przyrosty zachorowań są rzeczywiście bardzo duże, mogą one jeszcze wzrastać - stwierdził szef KPRM.

Jak zaznaczył, "rząd w tej chwili prowadzi politykę z jednej strony zadbania o zdrowie i życie Polaków, to jest najważniejsza kwestia". Z drugiej strony (podejmowane) działania nie mogą zniszczyć gospodarki, która już bardzo ucierpiała w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19 - dodał minister.

Dworczyk wyraził nadzieję, że do ponownego lockdownu podobnego do tego, z którym mieliśmy do czynienia wiosną, nie dojdzie. Ale dzisiaj mówienie w sposób stanowczy, jednoznaczny, że coś się , albo coś się nie wydarzy, wydaje mi się, że jest niedobre, bo sytuacja jest po prostu bardzo dynamiczna i musimy dostosowywać nasze działania do jej rozwoju - podkreślił szef kancelarii premiera.

Pytany o możliwość zamknięcia cmentarzy 1 listopada, zaznaczył, że "w tej chwil nie jest to rozpatrywane". Natomiast namawiamy i apelujemy do wszystkich, żeby wizyty na grobach naszych najbliższych rozłożyć w czasie, a będąc już na cmentarzach przestrzegać wszystkich wymogów sanitarnych; zachować odstęp i przestrzegać wszystkich przepisów, które mają odgraniczać rozprzestrzenianie się wirusa - powiedział Dworczyk.