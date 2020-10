Pierwotnie Sejm miał zająć się projektem PiS, a także propozycjami KO, PSL i Lewicy związanymi z walką z koronawirusem oraz wysłuchać informacji premiera na posiedzeniu we wtorek.

Jednak na początku porannych obrad szef klubu KO Cezary Tomczyk wystąpił z wnioskiem formalnym o odroczenie obrad Sejmu przynajmniej do środy, aby - jak mówił - posłowie mogli spokojnie zapoznać się z projektem ustawy PiS dot. przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19. Projekt wpłynął do Sejmu w poniedziałek późnym popołudniem.

- Niestety znowu jest tak samo, wczoraj o godz. 18 wpłynął projekt ustawy, który liczy 45 stron, rozmawiamy o jednej z najpoważniejszych spraw teraz, czyli o kwestii Covid-19 i w tej ustawie są oczywiste buble. Składam wniosek formalny o odroczenie obrad przynajmniej do jutra, żebyśmy mogli w spokoju nad tą ustawą popracować - mówił Tomczyk.

W głosowaniu nad wnioskiem o odroczenie obrad udział wzięło 425 posłów, "za" głosowało 218 posłów, "przeciw" - 207, nikt nie wstrzymał się od głosu; nie głosowało 35 posłów. - Rozumiem, że zwolennicy obstrukcji sejmowej i odwlekania ustawy, na którą czekają Polacy zwyciężyli - zakomunikował po ogłoszeniu wyników głosowania wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Za wnioskiem KO zagłosowało 132 posłów KO (dwóch nie głosowało), 46 posłów Lewicy (także dwóch nie głosowało) oraz 29 posłów PSL-Kukiz15 (nie głosował Marek Sawicki). "Za" opowiedziało się również dziewięciu posłów Konfederacji (dwóch posłów Konfederacji nie głosowało) oraz dwóch posłów niezrzeszonych (m.in. Hanna Gill-Piątek, reprezentująca ruch Szymona Hołowni Polska 2050). Przeciwko wnioskowi o odroczenie obrad głosowało 207 z 235 posłów PiS; 28 posłów klubu PiS nie wzięło udziału w głosowaniu.

Po zwołanym po głosowaniu Konwencie Seniorów Terlecki podkreślił, że klub KO "postanowił zatrzymać obrady". - Sejm większością głosów uznał, że obrady odłożymy do jutra. Zaproponowałem rozwiązanie kompromisowe - kilkugodzinną przerwę na to, aby PO mogła przedyskutować w swoim gronie projekty noweli ustawy (...). PO nie zgodziła się na to - poinformował wicemarszałek.

Projekt PiS zakłada wyłączenie odpowiedzialności karnej za działania lecznicze medyków, gdy są one podejmowane w celu zwalczania epidemii COVID-19. Ale jeśli osoba wykonująca zawód medyczny doprowadzi do śmierci pacjenta lub do ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu w wyniku rażącego nadużycia uprawnień lub rażącego niedopełniania obowiązków, to będzie podlegała odpowiedzialności karnej.

Ponadto zgodnie z projektem, osobom skierowanym do walki z koronawirusem przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200 proc. (dotychczas było to 150 proc.) przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy. W projekcie zaznaczono, że wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Projekt zakłada też wydłużenie okresu realizacji recept do 150 dni od dnia wystawienia na leki, które są obecnie niedostępne.

Posłowie rozparzą też projekt Lewicy, który zakłada ustawowe uregulowanie obowiązku zakrywania ust i nosa np. za pomocą maseczki w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Sejm zajmie się także projektem ustawy "premia dla bohatera", autorstwa PSL, który zakłada przyznanie comiesięcznego dodatku w wysokości 1500 zł dla pracowników ochrony zdrowia w czasie pandemii koronawirusa.

Harmonogram obrad przewiduje także rozpatrzenie projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, który przygotował klub KO. Projekt ma pomóc samorządom sprawniej działać w czasie pandemii. Zakłada on, że do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 - gdy zamawiającym jest jednostka samorządu terytorialnego - nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

W porządku obrad Sejmu jest także wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, głosowana będzie kandydatura mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, jedynej zgłoszonej kandydatki na RPO.