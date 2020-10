O sprawie poinformował w poniedziałek na Facebooku prezes WOŚP Jerzy Owsiak. Dzisiaj otrzymaliśmy prośbę ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie czy oddział ten może na potrzeby walki z COVID-19 przeznaczyć swoje łóżka do innego szpitala w Lublinie. Wysłaliśmy odpowiedź, że kategorycznie nie wyrażamy zgody na takie działanie - napisał Owsiak.

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Marta Golbik przypomniała na wtorkowej konferencji prasowej, że psychiatria dziecięca od lat jest w zapaści. Potrzeba więcej pieniędzy, więcej łóżek, więcej specjalistów. Jurek Owsiak wraz ze swoją fundacją robią rzeczy niesamowite, pomagają w tej najbardziej newralgicznej części zdrowia, czyli zdrowia psychicznego najmłodszych. Finansują łóżka, sfinansowali prawie 800 łóżek dla dzieci w 34 oddziałach po to, żeby dzieci miały w końcu możliwość przyzwoitego leczenia - podkreśliła posłanka KO.

Niedawno jednak - jak dodała - okazało się, że łóżka te mogą trafić na potrzeby leczenia chorych na covid-19. To pokazuje w jaki sposób rząd może próbować walczyć z pandemią. Już mamy do czynienia z zabieraniem łóżek tych najbardziej potrzebujących, łóżek przeznaczonych na psychiatrię dzieci i młodzieży - powiedziała Golbik.

Przekonywała, że psychiatria najmłodszych to niezwykle ważny element ochrony zdrowia. Nie może być tak, że rząd walczy z covid-19 kosztem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - zaznaczyła posłanka KO.

Grzegorz Napieralski zwrócił uwagę, że Koalicja Obywatelska od wielu miesięcy apelowała do rządu, by odpowiednio przygotował się na możliwą jesienną falę zachorowań na covid-19. Były wakacje, były dwa miesiące, kiedy mogliśmy - my opozycja, ale przede wszystkim rządzący wraz z opozycją przygotować ustawy, projekty rozporządzeń i przygotować się do tej bardzo groźnej fali walki z covidem. To się nie stało, dziś na chybcika rząd podejmuje decyzje, aby ratować życie innych - dodał poseł KO.

Zwrócił się też do rządzących, by kupowali łóżka dla chorych na covid-19, a nie "zabierali komuś innemu".

Jerzy Owsiak tłumaczył na Facebooku, że w sytuacji "totalnej zapaści" psychiatrii dziecięcej zakup łóżek przez jego fundację miał być próbą jej przeciwdziałania. Proszę więc podejmować odpowiedzialne decyzje, aby w przypadku walki z pandemią odpowiednio planować zakupy sprzętu medycznego. Wszystkie łóżka są produkcji polskiej i można je kupić w polskich fabrykach - dodał prezes WOŚP.

Do wpisu Owsiaka odniósł się na Twitterze minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Czy to prawda Panie @jerzy_owsiak? Dwa specjalistyczne łóżka bezczynnie stojące w jednym szpitalu wojewódzkim nie mogą być przekazane do drugiego szpitala wojewódzkiego, gdzie służyłyby chorym? Dlaczego? Pan też w opozycji? - napisał Czarnek.