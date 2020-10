- Statystyka to nie wszystko. Każdy poszczególny przypadek, każdy poszczególny człowiek to wartość sama w sobie. Staramy się ratować każde życie i stąd to wypośrodkowanie naszej strategii, między tymi, którzy chcieliby całkowitego lockdownu, a tymi negacjonistami, którzy nie chcieliby zamykać niczego - mówił w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

COVID-19 będzie z nami dłuższy czas. Musimy się uczyć żyć, pracować, kształcić razem z tym COVID-em - zapewniał premier.