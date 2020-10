Łódzki samorządowiec Lewicy zamieścił na Facebooku wpis o zakażonym koronawirusem prezydencie RP. Oburzyło to lokalnych polityków z PiS.

Na profilu facebookowym radnego Lewicy Macieja Rakowskiego, łódzkiego adwokata i nauczyciela akademickiego ukazał się w sobotę wpis ze zdjęciem prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Co pozytywnego kojarzy się panu z Dudą? Tylko pozytywny test na covid... - (tekst oryginalny - red.) napisał na swoim profilu, udostępniając post publicznie, łódzki radny Lewicy Maciej Rakowski.

To karygodne co o chorym na COVID-19 prezydencie Andrzeju Dudzie napisał radny łódzkiej rady miejskiej Maciej Rakowski z Lewicy - powiedział miejski radny PiS Sebastian Bulak

Wstyd. Po prostu wstyd. Tym bardziej, że radny Maciej Rakowski z Lewicy jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Łódzkiego i uczy młodzież - podkreślił Bulak. Dodał, że skandaliczny - jego zdaniem - jest też facebookowy wpis Rakowskiego po piątkowych protestach opozycji w sprawie wyroku TK o zakazie aborcji eugenicznej.

Radny Lewicy Maciej Rakowski po manifestacji w Łodzi, zamieścił na FB taki wpis (tekst oryginalny - red.):

Kanalie wiedziały, że wyrok TK w sprawie aborcji wyprowadzi ludzi na ulice. Bo inaczej się nie da. Wiedzieli zatem, że to zwiększy ryzyko zakażeń wirusem. Ale oni mają to w dupie. Obrońcy życia, [tu następują bluzgi o nich i ich matkach]. Rzecznik tzw. policji straszy manifestantów mandatami i grzywnami od sanepidu. A oni mają cię gdzieś, pajacu - napisał na Facebooku radny łódzkiej Lewicy Maciej Rakowski.

Na początku pomyślałem, że może z powodu jakiejś piątkowej imprezy radny Lewicy "popłynął". Okazało się, że nie, a Rakowski nie widzi w tych wpisach nic złego - mówił Bulak.

Radny Maciej Rakowski przyznał, że to on jest autorem obydwu wpisów i tego o chorym na COVID-19 prezydencie Dudzie i tego po piątkowej manifestacji. Zapytany o to, czy słownictwo wpisu licuje z powagą urzędu radnego i wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego, Rakowski powiedział, że słowa wpisów na profilu facebookowym są adekwatne do tego, co się stało.

Ja uważam, że słowa są adekwatne do sytuacji, z którą mamy do czynienia. Nawet są wyraźnie łagodne - powiedział Rakowski.

Radny PiS Sebastian Bulak uważa, że sprawą wpisów Macieja Rakowskiego powinna zająć m.in. komisja etyki Uniwersytetu Łodzkiego, na którym radny Lewicy wykłada na Wydziale Prawa i Administracji.