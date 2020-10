"Polska, uzasadniając to ochroną prawa do życia nienarodzonego dziecka, zdecydowała się poświęcić prawo kobiet do bezpiecznej i legalnej opieki zdrowotnej dotyczącej terminacji ciąży – z naruszeniem międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka" – oświadczyli niezależni eksperci ds. praw człowieka w odpowiedzi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o zakazie dokonywania aborcji ze względu na śmiertelne lub ciężkie uszkodzenie płodu.

Komunikat umieściła na swoje stronie posłanka Wanda Nowicka z Lewicy. Jesteśmy solidarni z kobietami w Polsce i ich dążeniem do równości. Wzywamy władze do ochrony praw kobiet i mężczyzn, którzy protestują przeciwko temu orzeczeniu – stwierdzili eksperci. Orzeczenie to będzie miało druzgocące konsekwencje dla kobiet i nastoletnich dziewcząt potrzebujących takiego rozwiązania, zwłaszcza tych, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i imigrantek o nieuregulowanej sytuacji, które nie mają środków na wyjazd za granicę w celu przeprowadzenia aborcji – stwierdzili eksperci. Szacuje się, że obecnie 98% wszystkich legalnych aborcji w Polsce wykonuje się w przypadkach ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, a około 100 000 polskich kobiet poszukuje co roku możliwości przerwania ciąży za granicą. Dzięki temu orzeczeniu Polska skutecznie zatrzasnęła drzwi do legalnej aborcji dla kobiet – podkreślili eksperci.