TK orzekł tydzień temu, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Starci on moc wraz z publikacją wyroku TK w Dzienniku Ustaw.

Sobolewski w Polskim Radiu 24 pytany był o ewentualny projekt nowelizacji ustawy ws. przepisów aborcyjnych, czy za jego przygotowanie miałby odpowiadać prezydent Andrzej Duda, czy sejmowa większość.

- Pan prezydent jako pierwsza osoba w państwie ma prawo do swojej oceny tego, co się dzieje i podjęcia ewentualnych działań. Jeśli będzie taka inicjatywa, gdyby był jego projekt, bądź w pierwszej kolejności konsultacje z klubami parlamentarnymi i potem inicjatywa, to jako Zjednoczona Prawica jesteśmy gotowi do włączenia się w każdą inicjatywę pana prezydenta, do rozmów - zadeklarował Sobolewski.

Podkreślał, że wyrok TK nie spowodował całkowitego zakazu aborcji, bo - jak mówił - dalej istnieją dwie przesłanki uprawniające do tego (w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie zdrowia i życia kobiety i gdy powstała w wyniku przestępstaw, np. gwałtu). Zaapelował też do polityków opozycji i części mediów, aby nie nawoływali do protestów w czasie pandemii, bo może być to "bombą epidemiczną".

Pytany, kiedy zostanie opublikowane orzeczenie TK odparł, że z jego informacji wynika, iż nastąpi to w tym tygodniu.

Dopytany o ewentualną inicjatywę ustawodawczą prezydenta w sprawie prawa aborcyjnego i czy ktoś w rządzie pracuje już ewentualnie nad projektem, odparł, że o inicjatywie prezydenta trudno jest mu mówić, zaznaczył, że padła dopiero jej zapowiedź.

- W naszym przypadku, Zjednoczonej Prawicy w tej chwili nie ma takich gotowych projektów, natomiast rozmowy są. W ramach ZP dyskutujemy o tym, ale nie ma gotowych projektów, które składalibyśmy lub w perspektywie tygodnia, dwóch miałyby być złożone w Sejmie - oświadczył.

Zaznaczył, że wyrok TK dotyczy konstytucji. - Jeśli chcemy projekty takie składać, to muszą one być zgodne z konstytucją, albo - w jakiejś niewielkiej części, ale jednak, będą dotyczyły zmiany konstytucji, a wtedy jest już inna rozmowa, inna większość jest potrzebna - zauważył.

W środę prezydent powiedział, że trzeba wspólnie z ekspertami przygotować rozwiązanie, które będzie chroniło dzieci - na przykład z zespołem Downa - ale też nie będzie narażało kobiet na cierpienie i przyniesie spokój społeczny. Zadeklarował, że jest gotów zaangażować się w pracę nad nim.

Wchodzące w skład ZP Porozumienie Jarosława Gowina zapowiedziało, że chce przedstawić projekt ustawy w sprawie aborcji, ale wyłącznie pod warunkiem poparcia go przez całą Zjednoczoną Prawicę. Jak zapowiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka ugrupowania Magdalena Sroka - Porozumienie będzie prowadzić w tej sprawie rozmowy z koalicjantami.