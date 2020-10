Prezes PiS, zwracając się w środę w Sejmie do polityków opozycji, mówił m.in.: Odbywają się z waszego podjudzenia setki, tysiące demonstracji. Sądzę, że to, co się dzieje na tej sali pokazuje, jaki jest wasz poziom kultury politycznej i państwowej. Wy w tej chwili w imię własnych, małych, brudnych interesów Nowaka rozwalacie Polskę, narażacie na śmierć mnóstwo ludzi, jesteście przestępcami - powiedział również Kaczyński.

Na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie Kropiwnicki, jak mówił, chce się odnieść do wczorajszego haniebnego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i złożyć wniosek do komisji etyki poselskiej, która powinna pilnie się tym zająć. Ponieważ te słowa, które wczoraj padły, były jednak niedopuszczalne - oświadczył poseł. Chwilę wcześniej ten sam człowiek wychodził i mówił, jak to upadł język parlamentarny w polskim Sejmie, jak niska stała się debata. A chwilę potem wychodzi, obraża" - zauważył poseł KO. W jego ocenie, to rzecz niedopuszczalna, by poważny człowiek w ten sposób odnosił się do kogokolwiek, jeszcze tym bardziej do innych parlamentarzystów.

Zdaniem Kropiwnickiego, komisja etyki poselskiej powinna zająć się słowami szefa PiS jak najszybciej i udzielić mu nagany. Ocenił wypowiedź prezesa PiS jako niegodną. Pan Kaczyński powinien natychmiast za to przeprosić - dodał poseł. Również uważam, że w tej sprawie powinny wpłynąć prywatne akty oskarżenia do prokuratury i nad czymś takim się zastanawiamy - powiedział. Kropiwnicki ocenił też, że prezes PiS wysyła kiboli na dziewczyny, jakieś swoje bojówki przeciwko zwykłym ludziom i tymi słowami podżega do agresji. Dość tej agresji, dość takiego języka nienawiści w wykonaniu Kaczyńskiego - oświadczył polityk KO.