Prezydent w wydanym w piątek oświadczeniu poinformował, że rozumie obawy kobiet wynikające z niedawnego orzeczenia TK ws. aborcji. Jak zaznaczył, w ostatnich dniach z wieloma z nich na ten temat rozmawiał, a także z licznymi ekspertami, lekarzami i prawnikami.

- Po przeprowadzeniu tych konsultacji zdecydowałem się na złożenie do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - poinformował Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, "uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne".

Prezydent podkreślił, że po uchwaleniu tej ustawy w polskim prawie nadal będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży: z powodu zagrożenia życia i zdrowia matki, z powodu gwałtu lub kazirodztwa oraz z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka. Jak dodał, oddaje to istotę tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 r. i jest zgodne z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży autorstwa prezydenta pobierz plik

Sobolewski: Zjednoczona Prawica chętnie włączy się w inicjatywę prezydenta

Jako Zjednoczona Prawica, jako PiS bardzo chętnie włączymy się w inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy ws. przepisów dotyczących aborcji - oświadczył w piątek szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Poinformował także, że klub PiS nie ma żadnych projektów w tej kwestii.

W środę prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Polsat News powiedział, że jest gotowy zaangażować się w prace nad rozwiązaniem sporu dotyczącego aborcji, które przywróci spokój społeczny. Zaznaczył, że trzeba wspólnie z ekspertami przygotować rozwiązanie, które będzie chroniło dzieci - na przykład z zespołem Downa - ale też nie będzie narażało kobiet na cierpienie.

Prezydent zaznaczył, że sytuacja, kiedy "znika zupełnie możliwość dokonania aborcji przy wadach, które na pewno spowodują śmierć dziecka praktycznie rzecz biorąc w związku z jego urodzeniem", na pewno nie jest sytuacją, z którą on by się zgodził. - Nie można w takiej sytuacji stawiać kobiety, to wymaga przepracowania - ocenił.

Sobolewski był pytany w Programie 3 Polskiego Radia, czy PiS poprze ewentualną inicjatywę ustawodawczą prezydenta ws. przepisów dotyczących aborcji.

- Jako Zjednoczona Prawica, jako PiS bardzo chętnie włączymy się w taką inicjatywę prezydenta - powiedział. - Czekamy na inicjatywę prezydenta, będziemy o tym rozmawiać - dodał.

Szef komitetu wykonawczego PiS poinformował, że klub PiS nie ma żadnych projektów ws. zmian w prawie dotyczących aborcji.

Sobolewski dopytywany, czy politycy PiS popierają tezę, że "nie można zmuszać kobiet do heroizmu", stwierdził, że "prawo nie zmusza nikogo do heroizmu". - To jest to, co nie wybrzmiało przy orzeczeniu TK. Trybunał nie zakazał aborcji. Cały czas pozostają dwie przesłanki, które dotyczą legalnej aborcji - powiedział.

Pytany, czy PiS byłby gotowy szukać większości konstytucyjnej i rozmawiać z opozycją, jeśli byłaby możliwość wypracowania kompromisu ws. aborcji, podkreślił, że "jeśli mówimy o heroizmie kobiet, to jesteśmy gotowi".

- Natomiast słyszeliśmy głosy, m.in. przewodniczącego PO Borysa Budki, który powiedział, że nie widzi możliwości szukania kompromisu. W tej sytuacji i wobec arytmetyki sejmowej nie ma możliwości na większość konstytucyjną, jeśli będzie brała udział KO - dodał.