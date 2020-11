Jeżeli jest sytuacja, w której mamy dojrzałe rośliny, które nie mogą być sprzedane w innym czasie, to część z nich będzie mogła być kupiona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do końca tygodnia trzeba złożyć wniosek do ARiMR – mówił gość Radia ZET.

Rośliny mają być wyceniane podobnie, jak to jest przy skupie interwencyjnym. Na tej podstawie będą wypłacane środki – wyjaśniał Piotr Müller.

Rząd na ten cel zarezerwował ok. 180 mln złotych.

A jak mają zrobić to ci, którzy nie posiadają kas fiskalnych?

Producent nie musi udowadniać, że czegoś nie sprzedał tylko musi udowodnić, że w tej chwili posiada te rośliny – tłumaczy minister.