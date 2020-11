"Jeżeli nauczyciele będą karani za to, że poszli na protesty, że rozmawiali o nich, to jest to niedopuszczalne. Nauczyciel też ma prawo do wyrażania swoich poglądów, zaangażowania obywatelskiego, aktywności społecznej"– mówił w Radiu ZET Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

To zamordyzm w szkole. Jak minister Czarnek chce taki zamordyzm wprowadzać wobec nauczycieli i uczniów to dopiero będzie miał protesty na ulicach – ocenił prezes PSL w Radiu ZET. Kosiniak-Kamysz ocenił również, że minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ma filozofię nakazowo-zakazową: "czytać, deklamować i chodzić w szeregu tak, jak wam powiem i napiszę w rozporządzeniu". Prezes PSL: Głupi, bezkrytyczni rządzący, przekonani o monopolu na mądrość będą dolewać oliwy do ognia. To może być przełom Szef PSL był pytany o protesty po orzeczeniu TK ws. aborcji. Mądrzy rządzący wylewaliby oliwę na wzburzone fale, staraliby się doprowadzić do rozmowy. Głupi rządzący, bezkrytyczni, przekonani o swoim monopolu na mądrość będą dolewać oliwy do ognia i niestety to robią – ocenił w Radiu ZET Władysław Kosiniak-Kamysz. To może być moment przełomowy, bo wiele osób wychodzi wykrzyczeć sprzeciw wobec władzy, niesłuchania, braku rozmowy, pogardliwego traktowania – mówił polityk. Kosiniak-Kamysz był pytany czy może "polać się krew". Jeżeli będzie podkręcanie nastrojów z jednej i drugiej strony, eskalowanie ze strony władzy i brak rozmowy, to wszystko może się wydarzyć - powiedział. Ja się nie zgadzam z wieloma hasłami, które tam padają, ale trzeba ratować kompromis, bo on dawał spokój społeczny, prawo wyboru, możliwość wolności - stwierdził prezes PSL.