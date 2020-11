We wtorek portal TVN Warszawa powołując się na ustalenia dziennikarzy "Faktów" TVN poinformował, że Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za służbę zdrowia wyjechał za granicę w czasie, gdy Warszawa walczy z pandemią koronawirusa.

W związku z tym, że wiceprezydent Paweł Rabiej odpowiedzialny za obszar zdrowia w Urzędzie m.st. Warszawy, w trudnej dla wszystkich sytuacji epidemicznej udał się na urlop bez mojej wiedzy i zgody, podjąłem decyzję o jego dymisji - poinformował we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Dodał, że obszar zdrowia, za który dotychczas odpowiadał wiceprezydent Paweł Rabiej - zgodnie z jego decyzją - przejęła wiceprezydent Renata Kaznowska.

W rozmowie z TVN24 Trzaskowski podkreślił natomiast, że zachowanie Rabieja było niepoważne i nieakceptowalne. - Podjąłem decyzję o dymisji Pawła Rabieja, dlatego, że nie poinformował nas o tym, że planuje urlop. Musieliśmy przejąć jego obowiązki, jeżeli chodzi o nadzór nad szpitalami. W ogniu pandemii takie rzeczy po prostu nie mogą się zdarzać - mówił Trzaskowski.

Prezydent stolicy dodał, że "nie wie jakim cudem" Rabiej podjął decyzję o urlopie, nie informując o tym ani jego, ani "nikogo w urzędzie". Zwrócił uwagę, że to on, jako prezydent stolicy, wydaje decyzje o urlopach. - Niestety takiego wniosku nikt z nas nie widział. Podobno pan prezydent, tak tłumaczył, próbował ten wniosek złożyć internetowo. Jest to zachowanie całkowicie niepoważne, stąd też moja decyzja - zaznaczył Trzaskowski.

Samorządowiec przypomniał też, że przebywa obecnie na samoizolacji, ponieważ miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. - Przez cały czas pracuję, od rana dzisiaj żeśmy formułowali wspólne stanowisko samorządów, spotykaliśmy się rano z panem premierem online, przez cały czas funkcjonujemy i pracujemy właściwie kilkanaście godzin dziennie. I to jest oczywiście nieakceptowalne, żeby wiceprezydenta nie było z nami i co więcej - żeby mnie o tym nie poinformował - podkreślił Trzaskowski. Poinformował także, iż decyzję o dymisji przekazał Rabiejowi osobiście.

Trzaskowskiego spytano także, czy Rabiej sprawdził się jako wiceprezydent miasta. - Paweł Rabiej bardzo ciężko pracował, zwłaszcza jeśli chodzi o obszar opieki zdrowotnej przez te ostatnie miesiące, również jeśli chodzi o nadzór nad opieką społeczną, tym trudniej było tę decyzję podjąć - odpowiedział prezydent. Dodał, że jeśli jednak ktoś zachowuje się tak niepoważnie, jak dotychczasowy wiceprezydent i to w tak ważnym momencie, to trudno to jego zachowanie obronić. "Stąd moja decyzja" - zaznaczył.

Sam Rabiej na Twitterze odnosząc się do publikacji TVN Warszawa przeprosił i poinformował, że wraca do Warszawy. "Przepraszam za zaistniałą sytuację, nie miałem świadomości że mój wniosek o wolne dni na rehabilitację po przejściu Covid-19 nie został w ub. tyg. zatwierdzony. To był mój błąd w systemie wniosków. W związku z tym będę jutro w @warszawa w pracy" - napisał Rabiej. Z kolei w portalu TVN Warszawa Rabiej wyjaśniał, że mimo nieobecności uczestniczy zdalnie "we wszystkich kluczowych spotkaniach dotyczących sytuacji zdrowotnej".

Lider stołecznych struktur Nowoczesnej i wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz w rozmowie z PAP zaznaczył, że Nowoczesna oczekuje pilnego spotkania i wyjaśnień ze strony wiceprezydenta. To z rekomendacji tej partii Rabiej zasiadał w zarządzie miasta st. Warszawy.

Oczekujemy, zgodnie z tym, co przekazał pan przewodniczący Adam Szłapka, pilnego spotkania i wyjaśnienia ze strony pana Pawła Rabieja. Po tym, jak się spotkamy i uzyskamy wyjaśnienia, będziemy też komentować stosowne wnioski - mówił Potapowicz. Wcześniej TVN Warszawa podał, iż pilnego spotkania i wyjaśnień od Rabieja zażądał szef Nowoczesnej Adam Szłapka.

Paweł Rabiej wiceprezydentem Warszawy został w listopadzie 2018 roku, po wygranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach samorządowych. Objęcie przez niego stanowiska w ratuszu wynikało z przedwyborczej umowy między PO a Nowoczesną w stolicy.

Rabiej w ratuszu odpowiadał za zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, a także spraw społecznych, prowadził także zadania z zakresu reprywatyzacji i wypłat odszkodowań za nieruchomości warszawskie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprawował nadzór nad Biurem Polityki Zdrowotnej, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biurem Spraw Dekretowych.