"CZY WIESZ, ŻE…Konwencja stambulska opiera się o założenia ideologii gender? Konwencja stambulska zobowiązuje polski rząd do promowania "niestereotypowych ról płciowych” w polskich szkołach? Konwencja stambulska posługuje się pojęciem "płci społeczno-kulturowej” (gender), co może prowadzić do negacji konstytucyjnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny?" - to tylko kilka pytań spośród wielu, jakie zadają inicjatorzy projektu "Tak dla rodziny, nie dla gender".

Do sprawy zbiórki podpisów, aby wypowiedzieć Konwencję Stambulską odniosła się Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"Epidemia trwa a wraz z nią ofensywa obecnie władzy przeciwko prawom kobiet. Okazało się, że "Ordo Iuris” zbiera podpisy pod "inicjatywą wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej”!" - napisała na Twitterze Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej