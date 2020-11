Informację na temat posiedzenia jako pierwszy podał portal wp.pl.

Spotkanie kierownictwa partii rozpoczęło się kilkanaście minut po godz. 12. Jak przekazał PAP jeden z polityków PiS ma ono dotyczyć bieżącej sytuacji w kraju.

W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że - zgodnie z zapowiedziami organizatorów - miał być zmotoryzowany - wielu uczestników brało w nim udział pieszo. Podczas Marszu doszło do starć między demonstrantami a policją; policja informowała m.in., że na rondzie de Gaulle'a w stronę policjantów poleciały kamienie i race; do jednego z mieszkań na Powiślu wrzucono race, co spowodowało pożar. Komenda Stołeczna Policji informowała, że zgromadzenie pieszych jest nielegalne.