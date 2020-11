Dlaczego rząd nie opublikował ustawy covidowej, przyznającej m.in. podwyżki dla medyków, czy wprowadzającej ustawowy nakaz noszenia maseczek, a którą podpisał prezydent? Szef KPRM mówi, że... nie wie. W tej sprawie nie mam wiedzy. Nie wiem, czy wpłynęła do RCL - powiedział Michał Dworczyk na antenie RMF FM.

Zapewnił jednak, że po programie, sprawdzi co się dzieje z dokumentem i gdzie on jest.

Dworczyk podczas rozmowy w RMF FM był pytany też o spadającą liczbę wykonywanych testów na obecność koronawirusa. Jak wskazał, według jego wiedzy w ciągu ostatniego tygodnia liczba wykonywanych testów zmniejszyła się o ok. 5 proc. Przekonywał jednocześnie, że w tej kwestii nie ma "centralnych decyzji". Minister podkreślił, że o liczbie przeprowadzanych testów decydują lekarze, którzy wystawiają skierowania na wykonywanie testów. Dworczyk odpierał też zarzuty o celowe zaniżanie liczby testów, aby wykazać mniej przypadków koronawirusa. Nie wiem, czy to jest przypadek i zbieg okoliczności. Wiem, że podejmują w tej sprawie decyzje lekarze, a nie ma na to wpływu rząd ani instytucje rządowe - zapewnił szef KPRM.