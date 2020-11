Na początku listopada między prezydencją niemiecką a Parlamentem Europejskim wypracowane zostało porozumienie w sprawie mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z praworządnością, które zostało skrytykowane przez rządy Polski i Węgier. W liście skierowanym do szefów instytucji UE dotyczącym budżetu wspólnoty premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że Polska podtrzymuje swoje stanowisko i nie może się zgodzić na uznaniowość mechanizmu.

Jak zaznaczył Ziobro podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, zagadnienie to jest fundamentalne dla przyszłości Polski i Europy. To jest kwestia, która będzie rozstrzygać o tym, czy Polska będzie suwerennym podmiotem w ramach tej wspólnoty, jaką jest UE, czy też zostanie poddana politycznemu i zinstytucjonalizowanemu zniewoleniu- ocenił minister. Bo nie chodzi to o żadną praworządność, która jest tylko pretekstem, pięknym słowem, który ładnie trafia do ucha, ale chodzi tutaj realnie o instytucjonalne, polityczne zniewolenie, radykalne ograniczenie suwerenności - podkreślił Ziobro.

Według ministra jest to ten moment, a którym po raz kolejny jest możliwość skutecznego wykorzystania realnej władzy, jaką traktaty UE przypisują poszczególnym państwom, w tym Polsce. Władzy, która poszczególnym państwom daje gwarancję bezpieczeństwa i obrony swoich najbardziej podstawowych interesów i racji stanu. Po to właśnie ta zasada weta została w pewnych sprawach traktatowych zastrzeżona - mówił Ziobro.

Jak przypomniał Ziobro, w poniedziałek zaplanowano spotkanie komitetu stałych przedstawicieli państw UE, a następnie w kolejnych dniach odbywa się Rada UE i teraz jest ten moment (...) kiedy Polska może zgłosić weto do wieloletnich ram budżetu i innych dokumentów przedstawionych do decyzji. Minister podkreślił, że wszyscy polscy politycy powinni mówić w tej sprawie jednym głosem: nie zgadzamy się na takie rozstrzygnięcia, nie zgadzamy się na tak radykalne uderzenie w pozycję Polski, nie zgadzamy się na tak radykalne ograniczenie suwerenności Polski i dlatego składamy weto, ponieważ chcemy, aby nasze podstawowe interesy były wysłuchiwane.

Ziobro podkreślał, że cieszy się, że może mówić w tej sprawie jednym głosem z całym obozem Zjednoczonej Prawicy. Wysłałem dzisiaj list, który jest teraz w drodze do pana premiera Mateusza Morawieckiego i cieszę się, że mogę mówić jedynym głosem z liderami Prawa i Sprawiedliwości, z premierem Morawieckim (...), z całą naszą koalicją i obozem Zjednoczonej Prawicy - mówił w poniedziałek Ziobro. Podkreślił, że obóz Zjednoczonej Prawicy mówi "nie" w sprawie powiązania budżetu UE z praworządnością. Mówimy +nie+ dla tych rozwiązań i wskazujemy, że Polska winna użyć weta (...) Jestem przekonany, że podobnie jak pan premier Orban (...) pan premier Morawiecki z tych uprawnień skorzysta - powiedział. Podkreślał, że decyzje, o których mowa, dotyczą "spraw zasadniczych" i będą rozstrzygać o tym, co przez dziesięciolecia będzie odbijać się na jakości życia Polaków. W naszej ocenie nie ma innej możliwości - wobec bezprawia, jakie proponują największe kraje UE (...) - jak skorzystać z tych środków władczych, które gwarantują nam obronę naszych podstawowych interesów - stwierdził Ziobro.

Kolejni politycy Zjednoczonej Prawicy mówili też, że "weto albo śmierć". Z kolei Michał Wójcik stwierdził, że brak weta oznacza, że w Polsce, jak w niektórych krajach UE, będą odbywać się "targi dzieci".

Na konferencji prasowej doszło też do starcia dziennikarzy TVN24 z ministrem Michałem Wosiem. Chcieli bowiem pytać Ziobrę o taśmy, opublikowane przez Romana Giertycha ws. nacisków na Leszka Czarneckiego. Woś nie pozwolił jednak ich zadać. Stwierdził, że skoro politycy Solidarnej Polski stosują się do zasad programów TVN, w których występują, to dziennikarze powinni zastosować się do prośby o zadawanie pytań jedynie w temacie konferencji.