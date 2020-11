Już wiadomo, że taki pozew dostała Telewizja Polska - na 500 tys. zł. Kolejne mają być złożone jeszcze dziś - na obecnym etapie więcej informacji nie ujawniono.

Jak przekazał też we wtorek Roman Giertych na Twitterze, Sąd Rejonowy w Poznaniu wstrzymał wykonalność wszystkich środków zapobiegawczych zastosowanych wobec niego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu.

Oczywiście dzisiejsza decyzja ma związek z wczorajszą decyzją Sądu Okręgowego, który uznał, że w prezentowanych m.in. mi zarzutach nie widzi żadnego przestępstwa - napisał na Twitterze Giertych.

Adwokat Roman Giertych, jest jedną z 12 osób podejrzanych o wyprowadzenie i przywłaszczenie łącznie ok. 92 mln zł z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Podejrzanym w sprawie przedstawiono zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków spółki oraz wyrządzenia firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, a także prania brudnych pieniędzy. Grozi im za to do 10 lat więzienia.