Klimczak, który jest członkiem komisji zdrowia, podawał na konferencji w Sejmie przykłady z krajów europejskich, gdzie szczepień na koronawirusa będą mogli dokonywać przeszkoleni farmaceuci. W Polsce w tej chwili procedowana jest ustawa o zawodzie farmaceuty i teoretycznie jest taka możliwość, ponieważ ma działać opieka farmaceutyczna w aptekach - mówił poseł. Uważamy, jako klub Koalicji Polskiej, PSL, że nie wolno zmarnować ani dnia w przygotowaniach do szczepienia na koronawirusa - dodał. Jak zaznaczył Klimczak, już dzisiaj powinien być uruchomiony proces przygotowania do szkoleń dla aptekarzy, którzy mogliby w swoich aptekach dokonywać takich szczepień". "Dzisiaj także warto wyciągnąć wnioski z błędów, które są popełniane przy systemie szczepień na grypę - dodał.

Reklama

Jeżeli szczepienia na koronawirusa mają być dobrowolne, to warto dzisiaj już ogłosić, że wszyscy chętni, którzy chcą się zaszczepić na koronawirusa, powinni zgłosić się do swojego POZ-u i złożyć taką deklarację. Wtedy wiedzielibyśmy, już nawet w styczniu, ile osób chce przystąpić do takiego szczepienia. Łatwiej będzie nam usprawnić system logistyczny, bo pamiętajmy, że szczepionki na koronawirusa nie dostaniemy w aptece - mówił poseł PSL. Polityk podkreślił także, że w czasach pandemii apteka powinna działać jak POZ. Zachęcamy do tego rząd, żeby już dzisiaj przedstawił nam krok po kroku akcję przygotowania się do szczepienia się na koronawirusa - dodał. Rzecznik ludowców Miłosz Motyka zapowiedział projekt ustawy, który będzie gwarantował, że farmaceuci pracujący w aptekach będą mogli prowadzić szczepienia przeciwko koronawirusowi. To powinien być standard również w Polsce - mówił.

Koncern Pfizer podał tydzień temu, że szczepionka na COVID-19, nad którą pracuje wraz z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE, ma ponad 90 proc. skuteczności. W środę Komisja Europejska zatwierdziła umowę z BioNTech i Pfizerem, przewidującą zakup do 300 mln dawek szczepionki. Środowy kontrakt z konsorcjum jest czwartym, który zawiera Komisja. Do tej pory podpisano umowy z firmami AstraZeneca, Sanofi-GSK i Janssen Pharmaceutica NV. Zakończono też wstępne rozmowy z CureVac i Moderną.