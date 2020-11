"To nie strajk kobiet, tylko strajk feministek i nie krzyk kobiet tylko krzyk radykalnych, czasami wulgarnych polskich feministek. Te panie nie reprezentują wszystkich kobiet w Polsce. To uzurpacja, mówienie, że one reprezentują strajk kobiet w całym kraju" – mówił w Radiu ZET, polityk PiS Jarosław Sellin.

Według Jarosława Sellina, Strajk Kobiet stosuje "formę przemocy symbolicznej wobec nas wszystkich". Życzyłbym sobie, żeby nie wprowadzać ostrego, wulgarnego tonu, jaki te panie zaproponowały. To psuje debatę publiczną – komentował Sellin w Radiu ZET. Polityk PiS radzi też dziennikarzom, aby wychodzili z konferencji prasowych, w których "w pierwszych zdaniach padają wulgarne słowa".