- Jak zaczynałem dwa lata temu, nikt by pewnie nie przypuszczał, że w tak trudnych czasach przyjdzie prowadzić Warszawę przez te wzburzone fale - podkreślił na piątkowej konferencji Trzaskowski, który został zaprzysiężony na prezydenta miasta niemal dwa lata temu, 22 listopada 2018 r.

Reklama

Prezydent Warszawy zaznaczał, że obecnie wszyscy samorządowcy koncentrują się na walce z koronawirusem. - I oczywiście są też ograniczenia budżetowe - dodał. Jego zdaniem mimo wszystko przez ostatnie dwa lata "udało się dużo zrobić".

Podsumowując dotychczasowy dorobek, Trzaskowski mówił m.in. o edukacji, polityce społecznej i zdrowotnej, a także inwestycjach w transport. - Najważniejsza obietnica darmowych żłobków została przez te dwa lata zrealizowana - 95 proc. miejsc opieki żłobkowej więcej, 15 tys. miejsc w Warszawie. Są takie dzielnice, gdzie tych miejsc jest więcej niż wynika to z samego popytu - wskazywał. Poinformował, że w przyszłym roku planowane jest oddanie do użytku trzech nowych żłobków na Wilanowie, w Ursusie i we Włochach.

Mówiąc o działaniach dotyczących edukacji, Trzaskowski podkreślił, że jest to obszar szczególnie istotny w czasach epidemii oraz "bardzo nieudanej reformy edukacji". - Przez ostatnie dwa lata oddaliśmy mieszkańcom 14 przeszkoli i osiem szkół, trwa budowa kolejnych 12 szkół i przedszkoli - mówił. Podkreślił, że zgodnie z obietnicą wprowadzono też podwyżki dla nauczycieli. - O 250 zł wzrosły pensje stażystów z tytułem magistra, o 270 zł pensje nauczycieli kontraktowych - dodał.

Trzaskowski poinformował, że trwają negocjacje na temat szybszego oddania do użytku Szpitala Południowego, który ma służyć jako szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19. - Równolegle za blisko 200 mln zł rozbudowujemy Szpital Bielański. Oddaliśmy dwie nowe przychodnie - na Białołęce i na Wawrze, uruchomiliśmy nowe programy zdrowotne, jako pierwszy samorząd ruszyliśmy ze szczepieniami przeciwko grypie dla małych dzieci i kobiet w ciąży - wymieniał.

Jak dodał, rozpoczęto także program szczepień przeciwko HPV dla warszawskich 12-latków. - Prawie podwoiliśmy też budżet na finansowanie kolejnej edycji programu in vitro. Do 2022 r. wydamy na ten cel ponad 33 mln zł - bardzo się z tego cieszę, że w momencie, kiedy rząd wycofał się z tego programu, samorząd warszawski mógł zwiększyć finansowanie" - powiedział. Wśród innych osiągnięć w tym zakresie wskazał na otwarcie gabinetów ginekologicznych dla niepełnosprawnych pacjentek w Szpitalu Praskim oraz Szpitalu na Solcu, a także utworzenie ośmiu ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. "Co w naszych czasach, gdy mamy z tym poważny problem, jest nie do przecenienia - wskazywał.

Jako inny ważny obszar rozwoju prezydent Warszawy wskazał transport. - Są działania, które poprawiają jakość życia w mieście, ale nie tracimy z oczu ważnych inwestycji infrastrukturalnych - mówił. Podkreślał, że miasto ciągle rozbudowuje sieć transportową: przez ostatnie dwa lata druga linia metra została wydłużona o kolejne sześć stacji (trzy na Targówku oraz trzy na Woli), a ponadto postępuje budowa kolejnych trzech odcinków. - Rozpoczęliśmy, tak jak zapowiadałem, pracę nad budową linii trzeciej - dodał.

- Podpisaliśmy też największy kontrakt w historii na zakup nowoczesnego taboru do obsługi obu linii metra - to ponad 40 pociągów - poinformował Trzaskowski. Jak dodał, miasto zakupiło też 160 autobusów elektrycznych i 150 autobusów gazowych. - Mamy ponadto podpisaną umowę na zakup ponad 200 nowoczesnych tramwajów - wskazał.

Trzaskowski podkreślił, że rozpoczęto także prace nad projektem Nowego Centrum Warszawy, który zakłada m.in. przebudowę al. Jana Pawła II i ronda Czterdziestolatka, przejścia naziemne na Rondzie Dmowskiego oraz aktywizację ul. Marszałkowskiej. Przypomniał także działania stolicy dla klimatu, m.in. likwidację tzw. kopciuchów komunalnych w zasobie miasta oraz powiększanie zasobu Lasów Miejskich.

Wśród innych osiągnięć Trzaskowski wymienił ciągłe dostosowywanie miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych, za co w 2020 r. przyznano Warszawie nagrodę Access City dla miast przyjaznych takim osobom, powołanie Rady Kobiet oraz pełnomocniczki zajmujących się ich sprawami czy rozbudowanie domu dziennego pobytu dla powstańców warszawskich.