"Miałem dziś poruszające spotkanie. Podeszła do mnie młodziutka dziewczyna, prosząc o wsparcie dla swojego Ojca. Rozdawała na ulicy ulotki z prośbą o pomoc. My z Agatą już się przyłączyliśmy. Jeśli możecie, rozważcie. Każdy gest się liczy. Z góry dziękuję!" - napisał w sobotę na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Do wpisu dołączono informację ze strony Fundacji Siepomaga organizującej zbiórkę pieniędzy na to leczenie z dokładnym opisem przypadku choroby ojca Kasi i Weroniki. Proszą one o pomoc pisząc, że przyjmuje on chemię paliatywną. "Nie daje szans na wyleczenie, ma tylko zmniejszyć ból. Przedłuża, ale nie ratuje życie... Leki onkologiczne już nie działają" - głosi fragment wpisu.

Córki chorego mężczyzny tłumaczą też, że leczenie, na które zbierane są środki, to terapia ostatniej szansy, która polega "na pobraniu limfocytów T i zmodyfikowaniu ich w taki sposób, by potrafiły walczyć z nowotworem. To przeprogramowanie organizmu w taki sposób, by mógł pokonać raka. Wielu osobom uratowała życie".

"Niestety, nie jest refundowana... Kwota to ponad 1,3 miliona złotych. To cena, której same nigdy nie będziemy w stanie zapłacić!" - apelują o pomoc Kasia i Weronika.

"2 mld zł na TVP zamiast na onkologię"

Gest prezydenta nie wszystkim się spodobał. Na Twitterze rozpętała się prawdziwa burza. Szczególnie politycy i publicyści związani z opozycją wypominają Andrzejowi Dudzie hipokryzję.

"Ten wpis świadczy o niezwykłym tupecie albo o kompletnej bezmyślności. Trzeba było pomyśleć gdy 2 mld zł zamiast na onkologię przeznaczyło się na TVP. Nie wstyd Panu było patrzeć w oczy tej dziewczynie?" - skomentowała Gabriela Morawska-Stanecka.

"W rzeczy samej ma Pan gest: dwa miliardy złotych rocznie beztrosko przeznaczył Pan na propagandę TVPiS. Zamiast na onkologię. Poruszające" - ironizuje Hanna Lis.

"Te 2 miliardy dla TVP bardzo by się przydały. Ale też Fundusz Medyczny miał służyć innowacyjnym terapiom onkologicznym. Ile środków Funduszu w 2020 roku wydało Ministerstwo Zdrowia? Promocja zbiórki to rzecz szlachetna, dołączę się do niej. Ale potrzebny wzrost wydatków państwa na zdrowie!" - napisał Michał Szczerba.

"Trzeba było nie okradać chorych na raka z tych dwóch miliardów!" - dosadnie zauważył Jan Grabiec.

"Gdybyście tylko byli u władzy, na pewno ludzie nie musieliby błagać w Internecie o pieniądze na leczenie... Oh, wait... rządzicie już 6 rok. Parlament wasz, rząd wasz, prezydent wasz. Nic was nie powstrzymuje, żeby PODNIEŚĆ NAKŁADY NA OCHRONĘ ZDROWIA" - brzmi z kolei komentarz Marceliny Zawiszy.