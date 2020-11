Bo co one mają zrobić? Zawiadomić tego samego prokuratora o tym, że zostało popełnione w stosunku do nich przestępstwo? To w zasadzie jest jedyny środek, który mogłyby zrobić, zdając sobie sprawę z tego, że w Polsce już od pewnego czasu prokuratura działa tylko i wyłącznie w tych sytuacjach, w których jest to dla niej opłacalne politycznie. A tam, kiedy mogłoby to dotknąć osób, które z prokuraturą sympatyzują, czy które są związane z obozem władzy, to prokuratura milczy, umarza postępowanie bądź prowadzi to postępowanie w nieskończoność – mówił w TVN24 Rzecznik Praw Obywatelskich.

