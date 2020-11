Wszystkie, podkreślam, wszystkie działania PiS wpisują się precyzyjnie w rosyjską strategię rozbijania Unii Europejskiej i geopolityczną izolację Polski. Czy robią to świadomie jest pytaniem drugorzędnym - napisał Tusk.

Odnosząc się do wpisu Tuska europoseł PiS Ryszard Czarnecki powiedział, że "to Donald Tusk mówił w wywiadzie, że +Putin to nasz człowiek w Moskwie+". "Więc co do strategii rosyjskiej, myślę, że Donald Tusk może o niej dużo powiedzieć, tylko pewnie o niej słyszał od samego Putina" - dodał.

"Niech Tusk mniej biega po Brukseli, a bardziej myśli"

Europoseł postawił pytanie, "czy walka o interesy narodowe to jest wpisywanie się w strategię Rosji". To, że chcemy dostać więcej pieniędzy, a weto nas uchroni przed stworzeniem mechanizmu, który może doprowadzić do tego, że będą nam pieniądze zabierać? Niech Tusk naprawdę mniej biega po Brukseli, a bardziej myśli - powiedział Czarnecki.

Polska i Węgry sprzeciwiły się rozporządzeniu w sprawie mechanizmu wiążącego dostęp do środków unijnych z kwestią praworządności. Pozostałe państwa UE rozporządzenie zaakceptowały. Przedstawiciele rządów Polski i Węgier zapowiadają możliwość weta kolejnego wieloletniego budżetu UE na l. 2021-2027, ponadto elementem pakietu budżetowego jest też tzw fundusz odbudowy po epidemii koronawirusa.