Andrzej Duda odwiedził poradnię krwiodawstwa, gdzie oddał osocze, które wykorzystywane jest w terapiach leczenia chorych na COVID-19. Prezydent zachęcił ozdrowieńców, aby sprawdzili, czy mają przeciwciała i w przypadku wyrażenia zgody przez służby medyczne oddali osocze. Reklama Prezydent 4 listopada zakończył izolację, która była skutkiem zakażenia się przez niego koronawirusem.