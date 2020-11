W sondażu Kantar dla TVN i TVN24 ankietowani zostali zapytani o to, na którą partię by zagłosowali, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższym czasie. 27 procent ankietowanych zadeklarowało oddanie głosu na wspólną listę Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski.

Drugie miejsce w wyborach przypadłoby Koalicji Obywatelskiej, tworzonej przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Inicjatywę Polska i Zielonych. Zagłosowałoby na nią 25 procent pytanych.

Na trzecim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni. Na tę formację oddanie głosu deklaruje 14 procent pytanych.

Jak wynika z najnowszego sondażu, do Sejm dostaliby się również politycy z list Lewicy (8 procent poparcia) oraz Konfederacji (7 procent poparcia).

W porównaniu do badania Kantar dla "Gazety Wyborczej", przeprowadzonego pod koniec października, Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska zyskują po 1 punkcie procentowym poparcia. Traci Polska 2050 - ruch Szymona Hołowni notuje 4 punkty procentowe spadku poparcia.