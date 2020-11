Jak wynika z naszych rozmów z senackie komisje mogą zacząć pracę nad nią jeszcze dziś, najpóźniej jutro - podał Osiecki.

19 listopada Sejm przyjął uchwałę autorstwa PiS wspierającą działania rządu w negocjacjach budżetu UE. W uchwale posłowie wyrazili wsparcie dla wstrzymania dalszych prac UE nad budżetem, by nie dopuścić do powiązania wypłat pieniędzy z przestrzeganiem zasad praworządności.

Uchwała PiS wspiera działania rządu ws. negocjacji budżetowych. Opozycja z kolei wzywała premiera do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy. Wszystkie projekty opozycji odrzucono, natomiast projekt PiS został natychmiastowe skierowany do drugiego czytania bez odsyłania do komisji (za było 236 posłów, przeciw 214, a 5 wstrzymało się od głosu). Został następnie przyjęty niewielką większością 236 głosów do 209 głosów przeciw. 1 osoba wstrzymała się od głosu.