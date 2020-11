Centrum zaznacza, że ze względu na sytuację epidemiczną badanie realizowane było w ramach procedury mixed mode. Każdy respondent wybierał sposób przeprowadzenia wywiadu – albo wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), albo wywiad telefoniczny (CATI), albo samodzielne wypełnienie ankiety przez internet (CAWI). W stosunku do poprzedniego badania CBOS mniej respondentów niż przed miesiącem odpowiadało bezpośrednio ankieterowi, więcej telefonicznie i przez internet.

Reklama

W pierwszej połowie listopada największym społecznym zaufaniem cieszył się Szymon Hołownia, któremu ufa 48 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania). Nieufność wobec Hołowni wyraziło 23 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.). Obojętność deklaruje 18 proc. Na drugim miejscu rankingu znalazł się prezydent Andrzej Duda z zaufaniem na poziomie 47 proc. (plus 1 pkt. proc.); głowie państwa nie ufa 42 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt. proc.). Obojętność wyraziło 9 proc. badanych.

Na kolejnym miejscu, z takim samym wynikiem pod względem zaufania, znaleźli się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i premier Mateusz Morawiecki - ufa im po 41 proc. ankietowanych. Wynik Trzaskowskiego poprawił się o 3 pkt. proc., notowania Morawieckiego nie uległy zmianie. Z kolei brak zaufania do prezydenta stolicy zadeklaruje 38 proc. badanych (spadek o 3 pkt. proc.), a do premiera - 46 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.). Obojętność wobec Trzaskowskiego wyraża 14 proc. ankietowanych, a wobec Morawieckiego - 10 proc. Pierwszą piątkę pod względem poziomu zaufania, z wynikiem 38 proc. (plus 2 pkt. proc.), zamyka lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie ufa mu z kolei 23 badanych (spadek o 1 pkt. proc.). Obojętnych wobec szefa ludowców jest 22 proc. badanych.

Na kolejnych pozycjach sierpniowego rankingu znaleźli się: minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro (31 proc. deklaracji zaufania i 49 proc. - nieufności); minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (odpowiednio 30 i 33 proc.); wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin (odpowiednio 27 i 36 proc.).

Na następnych miejscach znaleźli się: poseł Konfederacji Krzysztof Bosak (któremu ufa 27 proc. respondentów; nie ufa 37 proc.); wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński (odpowiednio 27 i 62 proc.); marszałek Sejmu Elżbieta Witek (odpowiednio 24 proc. i 30 proc.); marszałek Senatu Tomasz Grodzki (odpowiednio 24 i 31 proc.); szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka (odpowiednio 24 i 38 proc.); minister zdrowia Adam Niedzielski (odpowiednio 23 i 16 proc.); wicemarszałek Sejmu z Lewicy Włodzimierz Czarzasty (odpowiednio 22 i 28 proc.).

Na trzech ostatnich pozycjach listopadowego rankingu zaufania znaleźli się: wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński, któremu ufa 21 proc. badanych, a nie ufa 29 proc.); wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin (odpowiednio 19 i 46 proc.) oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (odpowiednio 16 i 35 proc.). CBOS podsumowuje, żaden z polityków nie ma dziś zaufania u co najmniej połowy dorosłych Polaków.

Metodologia badań CBOS

Badanie CBOS realizowane było w ramach procedury mixed mode, każdy respondent wybierał sposób przeprowadzenia wywiadu – albo wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), albo wywiad telefoniczny (CATI), albo samodzielne wypełnienie ankiety przez internet (CAWI).

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 listopada 2020 roku na próbie liczącej 1052 osoby (w tym: 43,0 proc. metodą CAPI, 42,4 proc. – CATI i 14,6 proc. – CAWI). Poprzednie badanie CBOS zrealizowano w dniach od 19 do 29 października 2020 roku na próbie liczącej 1040 osób (w tym: 49,7 proc. metodą CAPI, 35,1 proc. – CATI i 15,2 proc. – CAWI). (